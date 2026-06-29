Ero stufa di ricevere chiamate da Call center e truffatori: mi è bastato un click e sono finalmente libera

Ricevere più chiamate al giorno da numeri sconosciuti, spesso con offerte commerciali non richieste o veri e propri tentativi di truffa, è un’esperienza che accomuna gran parte degli utenti italiani. La buona notizia è che per arginare il fenomeno non serve necessariamente cambiare numero: bastano alcune impostazioni del telefono e l’iscrizione a un registro pubblico per ridurre drasticamente il disturbo.

Lo strumento più immediato è una funzione già integrata nello smartphone. Su iPhone si chiama “Silenzia numeri sconosciuti” e si attiva con un solo tocco nelle impostazioni dell’app Telefono: una volta abilitata, le chiamate provenienti da numeri non presenti in rubrica, nelle email o nei messaggi non fanno più squillare il dispositivo e vengono inoltrate direttamente alla segreteria, restando comunque visibili nell’elenco delle chiamate perse. Su Android la logica è analoga, attraverso il filtro antispam dell’app Telefono o le funzioni di identificazione e blocco offerte dai vari produttori, spesso basate su database di segnalazioni che riconoscono i numeri molesti.

Chiamate Call Center: come bloccare i truffatori

Il secondo pilastro, specifico per l’Italia, è il Registro Pubblico delle Opposizioni. L’iscrizione, gratuita e a tempo indeterminato, annulla i consensi alla pubblicità rilasciati in precedenza e impedisce alle società di telemarketing di utilizzare il proprio numero, fisso o mobile, a scopo promozionale. Si effettua via web, telefono o email, e diventa pienamente efficace nel giro di qualche giorno. Ha però un limite noto: non ferma le chiamate provenienti dall’estero, che non sono tenute a rispettare la normativa italiana, né quelle delle aziende a cui si è dato esplicito consenso, magari senza accorgersene firmando un contratto o iscrivendosi a un sito.

Proprio contro le chiamate dall’estero, spesso camuffate dietro numeri italiani falsificati con la tecnica dello spoofing, l’AGCOM ha introdotto negli ultimi mesi filtri obbligatori a carico degli operatori telefonici. Il sistema agisce automaticamente durante il transito della chiamata, senza bisogno che l’utente installi nulla, bloccando le numerazioni contraffatte che fingono di provenire dall’Italia. A questo si aggiunge una novità in arrivo, decisa dall’Autorità: l’introduzione di numeri brevi a tre cifre per identificare i call center che operano legalmente, così da distinguerli a colpo d’occhio da quelli irregolari.

Per chi vuole un livello di protezione ulteriore esistono poi applicazioni di terze parti, come quelle che incrociano enormi database di segnalazioni per identificare il chiamante prima ancora di rispondere e bloccare automaticamente i numeri noti come molesti. Sono utili soprattutto quando i filtri di sistema non bastano, anche se richiedono di concedere all’app l’accesso ad alcuni dati.

Una regola di comportamento, infine, vale più di qualsiasi impostazione: non richiamare i numeri sconosciuti e non rispondere alle chiamate sospette. Farlo conferma ai sistemi automatici dei call center che il numero è “attivo”, aumentando la frequenza delle telefonate anziché ridurla. Combinare il silenzio selettivo del telefono, l’iscrizione al registro e un pizzico di prudenza quotidiana è oggi il modo più concreto per riprendere il controllo, dopo anni in cui il telemarketing aggressivo ha trasformato una semplice suoneria in fonte di fastidio.