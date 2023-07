Elon Musk demolisce Twitter partendo dal logo: addio allo storico uccellino

*Una trasformazione epocale sta per sconvolgere il mondo di Twitter. Elon Musk ha annunciato che presto Twitter sarà ribattezzato come “X”, facendo parte della sua visione di trasformare il famoso social media in una “tutto app” simile a WeChat cinese. Con questo nuovo rebranding, Musk mira a trasformare Twitter in una piattaforma che copre la vendita al dettaglio e offre servizi oltre alla semplice messaggistica.

Elon Musk annuncia: “Il rebranding di Twitter in ‘X’ è imminente”

Il fondatore di Tesla e SpaceX è stato chiaro nelle sue intenzioni di portare Twitter a nuove vette. La piattaforma è stata recentemente fusa in un’entità chiamata X Corp, gettando le basi per il rebranding in “X”. Musk ha rivelato la sua visione attraverso una serie di tweet inviati in tarda notte di sabato, dando un assaggio delle novità imminenti.

Uno dei tweet dichiarava: “E presto diremo addio al marchio Twitter e, gradualmente, a tutti gli uccelli“. Questo lascia intendere che il nome dell’applicazione verrà cambiato per rispecchiare la nuova identità.

Elon Musk non ha perso tempo nell’esplorare il design del nuovo logo. Ha postato una versione oscura e consumata del logo di Twitter con un commento “Come questo ma X”, suggerendo che il nuovo simbolo sarà una X. Inoltre, ha offerto alcuni consigli sullo stile del logo, sottolineando che “Se X è il più vicino nello stile a qualsiasi cosa, dovrebbe, ovviamente, essere Art Déco“.

Un altro tweet sembrava confermare i piani in atto, affermando che il dominio X.com punta ora a Twitter. Musk ha anche sollecitato l’uscita del “logo X ad interim” più tardi nella giornata.

Questo rebranding potrebbe portare notevoli vantaggi per Twitter, in quanto l’azienda cerca di incrementare le entrate in seguito a tentativi di riduzione dei costi e diverse controversie. Secondo Musk, Twitter è attualmente “un flusso di cassa ancora negativo”, con un significativo calo delle entrate pubblicitarie del 50% e un pesante debito da affrontare.

Il rebranding in “X” potrebbe ridare slancio all’azienda, aprendo nuove opportunità di crescita e diversificazione. La trasformazione in una “tutto app” potrebbe aumentare la base di utenti e attrarre nuove fonti di guadagno oltre alla pubblicità.

L’entusiasmante trasformazione di Twitter in “X” rappresenta una svolta significativa nel mondo dei social media e della tecnologia. Elon Musk continua a dimostrare la sua visione audace e innovativa nel guidare il futuro di Twitter verso nuove frontiere.