Gli Echo Show sono tra i dispositivi più apprezzati tra quelli proposti da Amazon. Sono degli schermi smart che spalancano la porta all’intrattenimento nella sua totalità: musica, video, streaming e anche videochiamate. Il tutto puntando sulla qualità in termini di prestazioni, design e scelta dei materiali utilizzati.

Al momento su Amazon sono in offerta con sconti che si spingono fino al 42%, dunque hai la possibilità di risparmiare un bel po’ (che sotto Natale non guasta di certo). Non perdiamoci però in altre chiacchere, scopriamo le promo attive.

Echo Show 15 (-12%)

Ottimizza l’organizzazione della casa e goditi l’intrattenimento con lo schermo intelligente da 15,6’’ in qualità Full HD (1080p) e Fire TV. Con Fire TV puoi riprodurre in streaming centinaia di migliaia di film ed episodi di serie TV. Guarda i tuoi contenuti preferiti con i tuoi abbonamenti a Netflix, Prime Video, Disney+, NOW e altri ancora. Utilizza i widget personalizzabili, come calendari, note e liste di cose da fare, per organizzare al meglio la giornata della tua famiglia. Chiedi ad Alexa suggerimenti su cosa cucinare, segui ricette passo per passo a mani libere e aggiungi ingredienti alla tua lista della spesa.

Echo Show 8 (2ª generazione, modello 2021) (-42%)

Lo schermo HD da 8″, la regolazione automatica dei colori e gli altoparlanti stereo danno vita ai tuoi contenuti d’intrattenimento. Fai una videochiamata con la telecamera da 13 MP che, grazie all’inquadratura automatica, ti mantiene al centro dell’immagine. Echo Show 8 ti permette di tenere sott’occhio gli appuntamenti in calendario e i promemoria, nonché di usare la voce per impostare un timer, aggiornare le tue liste, guardare un notiziario e ricevere aggiornamenti sul traffico. Goditi film e serie TV in HD e con audio stereo con Prime Video, Netflix e altri servizi, oppure chiedi ad Alexa di riprodurre musica da Amazon Music, Apple Music o Spotify.

Echo Show 10 (3ª gen) (-24%)

Con uno schermo HD da 10,1″ che si muove automaticamente, avrai sempre sott’occhio videochiamate, ricette e contenuti. Gli altoparlanti ti offrono un audio direzionale di alta qualità. Videochiama amici e famiglia o scatta una foto con la telecamera da 13 MP che, grazie al movimento e alla tecnologia di inquadratura automatica, ti mantiene sempre al centro dell’immagine. Chiedi ad Alexa di riprodurre i tuoi programmi preferiti, musica e podcast da Prime Video, Netflix, Amazon Music, Apple Music, Spotify e altri servizi.

