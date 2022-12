La notizia è ufficiale da pochi giorni, ma è da oggi, 12 dicembre, che su Echo Show 15 approda ufficialmente Fire TV, ovvero il sistema smart che muove i dispositivi Fire di Amazon che hanno già conquistato milioni di utenti. A vederlo sembra un quadro, ma con l’ultimo aggiornamento, Echo Show 15 si trasforma in un televisore smart e ti permette (anche) di vedere film e serie TV dalle principali piattaforme di streaming, come Netflix, Prime Video e Apple TV+.

Il prezzo di listino della versione con telecomando Alexa è abbastanza proibitivo (279,98€), ma oggi ogni incertezza viene spazzata via da un sostanzioso sconto: lo acquisti a 237,98 euro incluse spedizioni.

Echo Show 15, ora con Fire TV: il meglio dello streaming e non solo

Echo Show 15 è davvero un concentrato di tecnologia, il gadget perfetto per chiunque abbia una casa smart. Lo si può disporre in orizzontale o in verticale, ha uno stupendo display Full HD da 15,6 pollici, integra una fotocamera da 5MP e permette di organizzare tutte le attività e ogni impegno della famiglia grazie ai widget di Alexa (calendario, lista della spesa, promemoria e così via).

Dallo Show 15 potrai controllare la telecamera della porta di ingresso (anche in finestre picture-in-picture) o goderti un episodio della tua serie televisiva su Netflix, Prime Video o altre piattaforme di streaming. Oppure potrai chiedere ad Alexa di riprodurre il tuo brano preferito o un canzone jazz per accompagnarti durante la preparazione di un gustoso piatto. Avrai sicuramente capito che le possibilità d’uso di questo Show sono davvero tantissime.

Per abbracciare l’esperienza Fire TV, è necessario scaricare un aggiornamento del software. Lo puoi scaricare e installare gratuitamente tramite le impostazioni del dispositivo.

Con questo aggiornamento gratuito infatti, i clienti di Echo Show 15 sono in grado di accedere ai contenuti streaming offerti da Fire TV, tra cui Prime Video, YouTube, Netflix, Disney+ e altre piattaforme online. Con il nuovo widget Fire TV, è possibile visualizzare le scorciatoie per le app di streaming utilizzate di recente, gli ultimi contenuti guardati o la propria lista di programmi preferiti.

