Echo Show 5 + lampadina smart Philips al MINIMO STORICO (offerta Prime)

Sei pronto a trasformare la tua casa in un’abitazione intelligente? La Festa delle Offerte Prime di Amazon ti offre l’opportunità perfetta per farlo, e a un prezzo che non avresti mai immaginato! Il Nuovo Echo Show 5 (3ª generazione) in combinazione con la Philips Hue White Lampadina LED Smart è ora disponibile a soli 66,99€, con uno sconto del 16%. E ricorda, questo prezzo speciale è riservato esclusivamente ai clienti Prime.

Nuovo Echo Show 5 + Lampadina LED Smart Philips a soli 66,99€

Il Nuovo Echo Show 5 non è solo un dispositivo intelligente, ma un vero e proprio assistente per la tua casa. Con il suo design compatto e le prestazioni audio migliorate, puoi ascoltare la tua musica preferita, guardare le tue serie TV del cuore su Amazon Music, Spotify, Prime Video e molti altri servizi.

E non è tutto: grazie alla sua videocamera integrata, puoi tenere d’occhio la tua famiglia, i tuoi animali domestici e molto altro. Vuoi controllare come sta il tuo piccolo mentre dorme o vedere chi è alla porta? Con Echo Show 5 puoi farlo con facilità. E se desideri personalizzare il tuo dispositivo, puoi utilizzare le tue foto come sfondo, creando una vera e propria cornice digitale.

Ma c’è di più. Questo bundle include anche una Philips Hue White Lampadina LED Smart (E27), che ti permette di controllare l’illuminazione della tua casa con la tua voce. Immagina di poter dire “Alexa, spegni le luci” e vedere la tua casa immergersi in una piacevole atmosfera serale. E con la compatibilità di Alexa, puoi gestire facilmente tutti i tuoi dispositivi per la Casa Intelligente, come termostati e altre lampadine, anche quando non sei in casa.

Se stai cercando di rendere la tua casa più smart o semplicemente desideri aggiornare i tuoi dispositivi, questa è l’offerta che fa per te. Non perdere questa incredibile occasione e approfitta dello sconto del 16% riservato ai clienti Prime. La Festa delle Offerte Prime di Amazon è l’occasione perfetta per fare un affare, ma ricorda: le offerte sono limitate e potrebbero esaurirsi in fretta. Ordina ora il tuo Nuovo Echo Show 5 con Philips Hue Lampadina LED Smart e inizia la tua avventura nella Casa Intelligente!

