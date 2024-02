MONITORA casa con la Videocamera smart per interni in SCONTO BOMBA

Amazon ha appena lanciato una promozione speciale su un dispositivo di sicurezza top di gamma per monitorare casa in ogni momento. Si tratta della Videocamera di sicurezza intelligente per interni Blink Mini, oggi disponibile a soli 24 euro con uno sconto bomba del 30%.

La spedizione è gratuita e, attivando un abbonamento Amazon Prime, potrai ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Approfitta il prima possibile della super offerta, la promozione è in scadenza!

Videocamera di sicurezza intelligente per interni Blink Mini: tutte le funzionalità

La Videocamera di sicurezza intelligente per interni Blink Mini permette di controllare cosa succede in casa tua giorno e notte, grazie a video in HD a 1080p, rilevazione di movimento e audio bidirezionale.

Con questo dispositivo è possibile ricevere gli avvisi sul tuo smartphone ogni volta che viene rilevato del movimento e anche personalizzare le zone di rilevazione in modo da poter vedere ciò che ti interessa di più. In più puoi anche salvare e condividere i video localmente con Sync Module 2 e una chiavetta USB (venduti separatamente) oppure nel Cloud con 30 giorni di prova gratuita del piano d’abbonamento Blink.

Sfruttando la funzione Live View e l’audio bidirezionale di Blink Mini, è possibile anche guardare, ascoltare e parlare con persone e animali domestici in casa tua direttamente dallo smartphone.

Si installa in pochi minuti: basta collegare la videocamera all’alimentazione, connetterla al Wi-Fi e seguire le istruzioni sull’app gratuita Blink Home Monitor. Per finire, il dispositivo è compatibile con Alexa quindi potrà essere controllata semplicemente con un tuo comando vocale.

Oggi la Videocamera di sicurezza intelligente per interni Blink Mini è disponibile su Amazon a soli 24 euro con uno sconto bomba del 30%. Approfitta il prima possibile della super offerta, la promozione è in scadenza!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.