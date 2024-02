CROLLA IL PREZZO della Friggitrice ad aria a DOPPIO CESTELLO: solo su Amazon

Rivoluziona oggi stesso la tua cucina con questo gioiellino multifunzionale ed utilissimo! Parliamo della Friggitrice ad aria a doppio cestello Ultenic K20, al momento disponibile su Amazon a soli 151 euro con uno sconto del 5%.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. La promozione è più unica che rara quindi coglila al volo!

Friggitrice ad aria a doppio cestello Ultenic K20: modalità di utilizzo

La Friggitrice ad aria a doppio cestello Ultenic K20 è un vero e proprio must-have in cucina.

Grazie ai due cestelli con una grande capacità di 3.8 litri, con la K20 è possibile cucinare facilmente due cibi diversi in modi diversi allo stesso tempo, riducendo i tempi di attesa e soddisfacendo i diversi gusti della famiglia.

Con 2850 W di potenza, consente di ottenere una frittura senza olio più sana e più veloce di tutti i tuoi cibi preferiti, freschi o surgelati: in questo modo otterrai fino al 90% di grassi in meno rispetto ai metodi di frittura tradizionali, mantenendo la stessa croccantezza.

I due cestelli rimovibili hanno un rivestimento antiaderente per una facile pulizia e sono lavabili in lavastoviglie; in più tutti i componenti della Friggitrice aria K20 sono prodotti in conformità alle leggi sulla sicurezza alimentare e non contengono BPA o PFOA.

Anche i dilettanti potranno sbizzarrirsi in cucina grazie alle tantissime funzionalità di cui dispone la friggitrice: dalla Frittura ad aria al Max Crisp, passando per arrosto, al forno, riscaldare, disidratare e così via. Cucinare diventerà un vero e proprio gioco da ragazzi!

La Friggitrice ad aria a doppio cestello Ultenic K20 al momento è disponibile su Amazon a soli 151 euro con uno sconto del 5%. L’occasione è davvero eccezionale, coglila al volo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.