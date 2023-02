Ti dico che su Amazon è attualmente il #1 più venduto nella categoria “Fai da te” e questo vuol dire che sta andando a ruba. Il bundle con Echo Dot 5ª gen. (2022) e presa smart Amazon è scontato del 41% e, di conseguenza, acquistabile a soli 49,99€.

Echo Dot 5ª gen (2022) + Amazon Smart Plug: rendi smart la tua casa

Pur essendo un’ovvietà, va detto che il modello 2022 dell’Echo Dot 5ª Gen è quello con il migliore audio di sempre: Amazon ci dice che le voci sono più nitide, i bassi più profondi e il suono è più ricco in ogni stanza. Con l’ultima iterazione puoi fare quello che facevi prima, ma meglio. Puoi ascoltare musica, audiolibri e podcast dai tuoi servizi di riferimento, come Apple Music, Amazon Music e Spotify, anche tramite Bluetooth.

Per rendere il tutto più immediato, puoi chiedere ad Alexa. All’assistente vocale puoi anche chiedere le previsioni del tempo, di impostare un timer, di farti raccontare una barzelletta. Non ce ne vogliano Siri e Google Assistant, ma Alexa – ad oggi – è imbattibile sotto tutti i punti di vista. Apple e Big G, prendete esempio, questo sì che è che un assistente davvero smart.

La Smart Plug è invece tanto semplice nelle sua funzione quanto utile. Lo puoi considerare come un primo step per rendere più smart la tua casa. Per dirla in breve, considerato il supporto ad Alexa, ti permette di controllare qualsiasi presa di corrente con comandi vocali. E poi, puoi programmare l’accensione e lo spegnimento automatico di luci e piccoli elettrodomestici (come la Lavazza A Modo Mio Voicy che abbiamo recensito), e controllarli da remoto anche sei fuori casa.

