Su eBay ha preso il via un’iniziativa davvero fantastica. Si chiama “Tech Weeks” e propone da oggi, 27 febbraio 2023, una marea di sconti su prodotti di categorie come smartphone, console di gioco, smart TV ed elettrodomestici. La fiera dello sconto termina l’8 marzo, quindi meglio sbrigarsi a completare gli affari, anche perché diversi prodotti stanno andando a ruba.

Su eBay sconti fino al 50% grazie alle Tech Weeks

La pagina dedicata sul sito di eBay mette subito in chiaro che l’iniziativa abbraccia un’ampia gamma di prodotti. Tuttavia, proprio questa caratteristica potrebbe mettere in difficoltà chi non riesce a muoversi nel modo giusto tra un numero sconfinato di offerte.

Ti dico ad esempio che trovi iPhone 14 128GB Viola a soli 785€ (anziché 1.029,90€), oppure iPhone 13 128GB Galassia a 719€. Ma non è tutto, perché puoi acquistare anche il bundle con PlayStation 5 Digital Edition e God of War Ragnarok a 559€, oppure gli AirPods Pro del 2021 a meno di 200€.

In super offerta trovi anche smart TV (come il Crystal 55″ UDH 4K HDR a 379€ anziché 750€), lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, frigoriferi, macchine del caffé, prodotti a marchio Dyson, articoli per la cura personale e addirittura i ricondizionati certificati.

Come avrai notato, le categorie di riferimento sono molteplici e bisogna avere sempre gli occhi aperti per non perdersi le migliori offerte. A tal proposito, troverai un alleato proprio in Melablog, perché nelle prossime ore (così come nei prossimi giorni) ti segnaleremo sconti di cui sarebbe una follia non approfittare. Come quelli sopracitati.

Ti ricordo che le Tech Weeks di eBay termineranno l’8 marzo, quindi ti consiglio di tentennare il meno possibile. Le unità a disposizione (di qualsiasi prodotto) non sono infinite, quindi bisogna essere rapidissimi a cliccare su “aggiungi al carrello”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.