È ufficiale: Apple ritarda gli aggiornamenti di Siri con Apple Intelligence

La rivoluzione tecnologica promessa da Apple subirà un rallentamento: il debutto delle nuove funzionalità di Apple Intelligence per Siri, previsto con l’aggiornamento di iOS 18.4, è stato posticipato alla versione 18.5. Questo rinvio rappresenta un ulteriore passo cauto da parte dell’azienda di Cupertino, che intende garantire un prodotto all’altezza delle aspettative.

Durante il WWDC 2024, Apple aveva presentato una serie di aggiornamenti per Siri, mirati a trasformare l’assistente vocale in un supporto più intuitivo e contestuale. Tra le novità più attese vi è la capacità di Siri di comprendere meglio il contesto e di interagire con diverse applicazioni, rendendo l’esperienza utente ancora più fluida e personalizzata.

Jacqueline Roy, portavoce di Apple, ha confermato che alcune funzionalità, come ‘type to Siri’ e l’integrazione con ChatGPT, sono già disponibili. Tuttavia, le innovazioni più avanzate, tra cui l’utilizzo di dati personali per offrire assistenza su misura, richiederanno ulteriore sviluppo. Questo include la ricerca intelligente di documenti e messaggi, garantendo al contempo il massimo rispetto della privacy degli utenti.

Nonostante il ritardo, Apple ha già introdotto strumenti significativi nell’ambito dell’intelligenza artificiale, come Genmoji per la creazione di emoji personalizzati, Image Playground per l’editing fotografico avanzato e modalità come Focus Mode per una gestione ottimizzata delle notifiche. Questi progressi dimostrano l’impegno dell’azienda nel migliorare l’interazione digitale degli utenti.

La decisione di posticipare gli aggiornamenti Siri ha suscitato reazioni contrastanti: se da un lato alcuni apprezzano l’approccio prudente di Apple, dall’altro c’è chi critica i tempi di sviluppo. Nonostante ciò, l’azienda ribadisce il suo obiettivo di ridefinire il concetto di assistente vocale, anche a costo di tempistiche più lunghe del previsto. L’aspettativa resta alta per un prodotto che promette di segnare un nuovo standard nel settore tecnologico.