E poi c'è Fedez che ha stravolto l'estetica del suo iPhone: addio minimalismo

Se c’è una cosa su cui il design di Cupertino non ha mai transatto, è la pulizia delle linee. Eppure, a Fedez è bastato un solo scatto allo specchio per rompere il rigore formale del suo iPhone e trasformarlo in un oggetto di discussione.

Spulciando sul profilo Instagram del rapper, da sempre al centro dell’attenzione mediatica, appare un selfie che ha sposta l’occhio dei follower dal protagonista al dispositivo: il retro del telefono, solitamente simbolo di un’estetica sobria e ricercata, ospita infatti una cover decisamente particolare.

L’immagine ritrae Fedez in un momento di quotidiana esposizione social, ma è il “volto” dell’iPhone a rubare la scena.

La scelta di personalizzare il device con un’iconografia che richiama in modo esplicito la figura del Cavaliere crea un cortocircuito visivo istantaneo.

Il titanio e il vetro satinato, vanto ingegneristico della Apple, diventano così lo sfondo per una scelta che ha diviso radicalmente il pubblico tra chi apprezza l’ironia e chi, invece, vede nel gesto una stonatura rispetto alla raffinatezza del prodotto.

Lo smartphone della discordia: il web si spacca sul look dell’iPhone

Non appena lo scatto è apparso sui feed, un anno fa, ma è ancora possibile vederlo, il dibattito si è infiammato a ritmi record. Per alcuni, abituati a considerare l’iPhone come il massimo esempio di minimalismo industriale, vedere il dispositivo “brandizzato” in modo così forte ha rappresentato un momento di discussione.