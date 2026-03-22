È in arrivo un "Grande Firewall": ecco perché i russi comprano radio portatili e mappe stradali

Perchè i russi comprano radio portatili e mappe stradali? La motivazione è più semplice di quel che possa sembrare.

La rete mobile che smette di funzionare per giorni, mentre quella fissa resta in gran parte attiva. A Mosca è andata così. App bancarie bloccate, servizi taxi inutilizzabili, pagamenti digitali fermi. Non un blackout totale, ma una limitazione precisa.

Nel frattempo è cresciuta la domanda di strumenti alternativi. Walkie-talkie, radio portatili, cercapersone e mappe cartacee hanno registrato un aumento evidente nelle vendite online. Non per interesse tecnologico, ma per necessità operativa.

Cosa è successo durante il blocco della rete

L’interruzione ha colpito soprattutto la rete mobile. Molti siti stranieri e alcune applicazioni non erano accessibili. I servizi interni hanno funzionato in modo parziale, mentre la connettività domestica ha mantenuto una certa stabilità.

Le autorità hanno collegato l’evento a misure di sicurezza. Tuttavia, la selettività del blocco — mobile sì, fisso meno — ha alimentato altre letture. Non un guasto generalizzato, ma un intervento mirato su specifiche componenti della rete.

L’impatto economico è stato immediato. Attività commerciali rallentate, pagamenti sospesi, servizi interrotti. In pochi giorni si sono accumulate perdite rilevanti per il sistema locale.

L’ipotesi di un sistema filtrato

Da tempo l’accesso a piattaforme internazionali è limitato. Alcuni servizi sono già esclusi o non funzionano regolarmente. Le recenti interruzioni si inseriscono in un percorso più ampio.

Secondo diversi analisti, si stanno testando modelli di accesso basati su autorizzazioni. Un sistema in cui sono disponibili solo siti e applicazioni approvati, con il resto non raggiungibile. Una struttura simile è già operativa in altri contesti.

Non si tratta di eliminare Internet, ma di modificarne il funzionamento. Rete attiva, ma con confini definiti. Durante i giorni di blocco, molte attività si sono spostate su modalità non digitali. Senza app e connessione mobile, alcune operazioni di base hanno richiesto soluzioni alternative.

Pagamenti in contanti al posto di quelli digitali, comunicazioni dirette invece di messaggistica online, strumenti analogici per orientarsi e coordinarsi. Le radio portatili permettono comunicazioni locali indipendenti dalla rete. Le mappe sostituiscono i sistemi di navigazione.

Limitazioni in Russia: cosa riguardano

Le limitazioni non riguardano solo i servizi, ma anche i contenuti. Con alcuni siti non accessibili, la disponibilità di fonti informative si riduce. L’accesso resta possibile, ma circoscritto a piattaforme funzionanti all’interno del sistema.

Gli esperti collegano queste dinamiche a una gestione più ampia della rete. Le interruzioni possono essere utilizzate anche per regolare l’accesso alle informazioni in momenti specifici.

Negli ultimi anni il sistema digitale russo ha subito cambiamenti progressivi. Alcune piattaforme sono state sostituite da alternative locali, altre sono state escluse. Le recenti interruzioni si inseriscono in questa evoluzione.

Non tutto è uniforme. Ci sono differenze tra aree, servizi e momenti. La struttura non è ancora definitiva, ma la direzione è riconoscibile.

Quando la rete mobile viene limitata, l’effetto è immediato sulle abitudini. Le persone continuano a svolgere le stesse attività, ma con strumenti diversi. In assenza di connessione, la priorità diventa mantenere operativi i servizi essenziali, anche senza supporto digitale.