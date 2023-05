Dynamic Dock: il futuro del Dock di macOS?

Apple ha introdotto nuove modalità di interazione in iOS con le attività dal vivo (Live Activities), offrendo agli utenti un assaggio delle attività importanti in corso, come la riproduzione di contenuti multimediali o il tempo stimato per l’arrivo di un Uber. Queste interazioni sono facilmente accessibili attraverso la schermata di blocco o la Dynamic Island. Ma cosa succederebbe se Apple portasse queste interazioni simili sul Mac? Recentemente, sono stati presentati alcuni prototipi di “Dynamic Dock” che mostrano esattamente questa possibilità.

Il primo prototipo, creato dal designer Janum Trivedi (tramite BGR), immagina come sarebbe avere interazioni dinamiche con le app Mac attraverso le loro icone nel Dock. Trivedi ha condiviso un post su Twitter in cui riflette: “E se il dock macOS e le sue icone fossero più dinamiche e fluide?”

What if the macOS dock and its icons were more dynamic and fluid?

Made a little demo that shows message previews, live music, download progress, and more.

Pretty happy with how this turned out! pic.twitter.com/YpzrWU5klA

— Janum Trivedi (@jmtrivedi) May 2, 2023