DOPPIO SCONTO Black Friday sul Notebook ASUS: applica subito il COUPON DA 140€

Il Black Friday Amazon ha portato con sé un’offerta eccezionale che non puoi assolutamente perdere: l’ ASUS Vivobook GO è ora disponibile a soli 455,92€ , grazie a uno sconto del 14% e un coupon aggiuntivo di 143€ da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Ma attenzione, ricorda che questa offerta incredibile è valida solo per il fine settimana, quindi approfittane subito: è il momento ideale per aggiudicarti uno dei migliori notebook sul mercato a un prezzo stracciato!

ASUS Vivobook GO: caratteristiche tecniche e funzionalità

L’ASUS Vivobook GO non è solo conveniente, ma è anche un concentrato di tecnologia e prestazioni. Dotato di un processore AMD Ryzen 5 7520U , garantisce una potenza e una velocità eccezionali per tutte le tue esigenze.

La sua RAM da 8GB e l’ SSD PCIE da 512GB offrono ampio spazio di archiviazione e una risposta rapida in ogni situazione.

Il display NanoEdge da 15,6″ Antiglare con un rapporto schermo-corpo dell’84% e un peso di soli 1,57kg rendono questo notebook estremamente portatile e ideale per chi è sempre in movimento. La cerniera ruotabile a 180° e il tasto Entra in giallo brillante sono dettagli che aumentano la tua produttività, mentre la tastiera full-size assicura una digitazione comoda e precisa.

Inoltre, il Vivobook GO è ottimizzato con la tecnologia ASUS WiFi Master , garantendo una connettività wireless eccezionale.

Oggi Amazon ti offre unopportunità unica! L’ASUS Vivobook GO è il compagno ideale per lavoro, studio e intrattenimento, e con questa offerta Black Friday, è il momento migliore per fare tuo questo straordinario notebook. Ancora per poco è disponibile a soli 455,92€ , grazie a uno sconto del 14% e un coupon aggiuntivo di 143€ da applicare al momento dell’ordine. Inizia a vivere un’esperienza tecnologica senza precedenti!

