Display OLED a breve su iPad, rimane incerto il destino dei dispositivi pieghevoli

In un recente sviluppo nel mondo della tecnologia, un rapporto sulla catena di fornitura ha confermato che la tecnologia OLED, già presente nella linea iPhone, sarà introdotta sugli iPad a partire dal 2024. Tuttavia, i piani di Apple per un dispositivo pieghevole rimangono incerti, senza una finestra di rilascio definita.

iPad avrà lo schermo OLED nel 2024, ma ancora non c’è una data per gli schermi pieghevoli

La tecnologia OLED è nota per offrire una qualità di visualizzazione superiore, con neri più profondi e un contrasto migliore rispetto ai tradizionali display LCD. Attualmente, Apple utilizza la tecnologia Mini LED per l’iPad Pro e il MacBook Pro da 12,9 pollici, ma secondo le previsioni, questa sarà presto sostituita dall’OLED.

Un rapporto di Nikkei Asia indica che Apple prevede di lanciare gli iPad con display OLED nel 2024, seguiti dai MacBook OLED nel 2025. Questa mossa è vista come una risposta alla crescente pressione esercitata dai produttori di LCD, che stanno affrontando una concorrenza sempre più agguerrita a causa dell’adozione diffusa di OLED in dispositivi di piccole e medie dimensioni da parte di aziende come Huawei e Lenovo.

Nonostante l’entusiasmo per l’introduzione dell’OLED, la situazione è meno chiara per quanto riguarda i piani di Apple per un dispositivo pieghevole. Fonti vicine alla questione hanno rivelato che, al momento, “non c’è una tempistica concreta” per il lancio di un prodotto come l’iPhone Fold. Questa incertezza riflette la natura in continua evoluzione del mercato e delle tecnologie emergenti.

I report sulla catena di fornitura sono generalmente considerati affidabili, ma è importante notare che le previsioni a lungo termine sono soggette a cambiamenti. Mentre l’introduzione degli iPad OLED nel 2024 sembra essere una certezza, il rilascio di un MacBook OLED nel 2025 e i piani per un dispositivo pieghevole rimangono meno definiti.

Mentre Apple si prepara a fare un importante passo avanti con l’introduzione della tecnologia OLED sugli iPad, il futuro dei dispositivi pieghevoli rimane avvolto nel mistero. Questo rappresenta un momento cruciale per l’azienda, che cerca di mantenere la sua posizione di leader nell’innovazione tecnologica in un mercato in rapida evoluzione.