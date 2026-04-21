Da Jobs a Cook: quanto sono durati i CEO Apple e perché oggi tutto cambia

Apple ha costruito la propria storia anche attraverso i suoi leader, e guardare a quanto sono durati i suoi CEO aiuta a capire meglio il momento che l’azienda sta vivendo oggi.

Dalla fondazione negli anni Settanta a oggi, Apple ha avuto sette amministratori delegati, con periodi molto diversi tra loro. I primi anni sono stati segnati da una certa instabilità, mentre le fasi più recenti hanno visto una leadership molto più lunga e strutturata. È un dettaglio che racconta bene come sia cambiata l’azienda nel tempo, passando da realtà emergente a colosso globale.

Dagli inizi turbolenti alla stabilità

Il primo CEO, Michael Scott, guidò Apple tra il 1977 e il 1981, seguito da Mike Markkula fino al 1983. Poi arrivò John Sculley, che restò in carica per circa un decennio, segnando una delle prime fasi di relativa stabilità per l’azienda.

Negli anni Novanta, però, la situazione cambiò rapidamente: Michael Spindler e Gil Amelio si alternarono in pochi anni, in un periodo difficile per Apple. Era una fase in cui l’azienda faticava a trovare una direzione chiara e cercava di riorganizzarsi.

Il ritorno di Jobs e il cambio di passo

La svolta arrivò con il ritorno di Steve Jobs, prima come CEO ad interim nel 1997 e poi in modo stabile fino al 2011. Il suo periodo alla guida ha segnato una delle trasformazioni più profonde nella storia dell’azienda, con prodotti che hanno ridefinito interi settori.

Jobs ha guidato Apple per oltre un decennio nella sua seconda fase da CEO, riportandola al centro del mercato tecnologico e costruendo le basi per l’ecosistema attuale.

Tim Cook e l’era della continuità

Dal 2011, il ruolo di CEO è nelle mani di Tim Cook, che ha portato Apple in una fase completamente diversa. La sua leadership è stata più lunga rispetto a molti dei predecessori e ha coinciso con una crescita senza precedenti, sia in termini economici sia di espansione dei servizi.

Sotto Cook, Apple è diventata una delle aziende più solide al mondo, consolidando il proprio ecosistema e ampliando il peso di prodotti come Apple Watch, AirPods e servizi digitali.

Perché oggi questo tema torna centrale

Guardare alla durata dei CEO Apple non è solo un esercizio storico. Oggi questo tema torna attuale perché l’azienda ha già indicato anche il prossimo passaggio: dal 1° settembre 2026 John Ternus assumerà il ruolo di CEO, mentre Tim Cook diventerà executive chairman. È un cambio che punta alla continuità interna, ma che apre anche una nuova fase per Apple, in un momento in cui hardware, servizi e intelligenza artificiale stanno ridisegnando il futuro dell’intero ecosistema.