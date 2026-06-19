Da iPhone ad Android in un secondo: la novità SIM è la svolta che aspettavi

Cambiare smartphone è sempre stato uno dei principali ostacoli per chi desiderava lasciare l’ecosistema Apple.

Foto, messaggi, password, contatti e impostazioni personali spesso rappresentano un freno psicologico oltre che pratico. Ora però Google sembra aver deciso di eliminare quasi completamente questa barriera.

L’azienda di Mountain View ha annunciato una profonda revisione del sistema di trasferimento dati da iPhone ad Android, introducendo una procedura molto più immediata e completa rispetto al passato. La novità potrebbe convincere molti utenti a valutare il passaggio senza il timore di perdere anni di dati e personalizzazioni.

La vera rivoluzione riguarda il metodo di migrazione. Fino a oggi il passaggio da iPhone ad Android richiedeva spesso cavi, applicazioni dedicate e diversi passaggi manuali. Con il nuovo sistema, gran parte dell’operazione avverrà in modalità wireless.

Secondo quanto comunicato da Google, sarà possibile trasferire non solo foto, video, contatti e messaggi, ma anche password salvate, applicazioni, profili eSIM e persino la disposizione delle icone nella schermata principale. In pratica, il nuovo smartphone Android potrà assomigliare molto di più al dispositivo che si sta abbandonando.

L’obiettivo è rendere il cambio di piattaforma meno traumatico e più rapido, riducendo al minimo gli interventi richiesti all’utente.

Google e Apple collaborano per il passaggio

Uno degli aspetti più sorprendenti della vicenda riguarda il coinvolgimento diretto di Apple. Google ha infatti spiegato che il nuovo sistema è stato sviluppato lavorando insieme all’azienda di Cupertino per migliorare l’interoperabilità tra i due ecosistemi.

Una collaborazione che fino a pochi anni fa sarebbe sembrata improbabile, ma che risponde anche alle nuove richieste dei regolatori internazionali, sempre più interessati a favorire la libertà di scelta degli utenti.

L’idea è semplice: chi acquista un nuovo telefono non dovrebbe sentirsi “bloccato” all’interno di un ecosistema soltanto perché il trasferimento dei dati risulta complicato.

Le nuove funzionalità arriveranno inizialmente sui dispositivi Google Pixel e sugli smartphone Samsung Galaxy, per poi essere estese gradualmente ad altri produttori Android nel corso dell’anno.

Google ha inoltre aggiornato il proprio sistema Android Switch, che già oggi permette di trasferire una grande quantità di dati da iPhone ad Android durante la configurazione iniziale del dispositivo. Con il nuovo aggiornamento, le possibilità saranno ancora più ampie e il processo richiederà meno passaggi.

Una sfida sempre più diretta ad Apple

Dietro questa novità non c’è soltanto una questione tecnica. Il mercato degli smartphone è ormai maturo e conquistare nuovi utenti significa spesso convincerli ad abbandonare la piattaforma che utilizzano da anni.

Per questo motivo Google sta investendo molto nel rendere Android un ecosistema accogliente anche per chi arriva da iPhone. Negli ultimi mesi sono state introdotte nuove funzioni di condivisione compatibili con l’ambiente Apple e strumenti pensati proprio per facilitare la convivenza tra i due mondi.

Se il trasferimento di dati, password e profili eSIM diventerà davvero immediato come promesso, il tradizionale vantaggio di Apple legato alla fidelizzazione degli utenti potrebbe ridursi sensibilmente. E per molti possessori di iPhone, il momento di provare Android potrebbe non essere mai stato così semplice.