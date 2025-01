Cuffie Sony con batteria da 50 ore e audio di qualità premium -15%

Le cuffie Sony WH-CH520W, con il loro elegante design bianco, combinano comfort, qualità audio e funzionalità avanzate per offrire un’esperienza d’ascolto superiore. Dotate di un pratico design on-ear e una struttura over-ear, queste cuffie garantiscono un’ottima aderenza senza sacrificare il comfort, perfette per un utilizzo prolungato. Grazie alla tecnologia di isolamento acustico, potrai immergerti completamente nella musica o nelle tue chiamate, riducendo al minimo i rumori esterni.

La connettività Bluetooth avanzata permette un’esperienza senza fili, mentre la funzione di connessione multipoint consente di collegare contemporaneamente le cuffie a due dispositivi, semplificando il passaggio da uno all’altro.

Un altro punto di forza delle WH-CH520W è la straordinaria durata della batteria, che offre fino a 50 ore di utilizzo continuo con una singola carica. Inoltre, la funzione di ricarica rapida consente di ottenere diverse ore di autonomia con pochi minuti di ricarica, ideale per chi è sempre in movimento.

Le cuffie hanno un’impedenza di 32 Ohm e un jack da 3,5 mm, offrendo anche un’opzione cablata per chi preferisce questa modalità. Il microfono integrato garantisce chiamate nitide, rendendole ideali per riunioni, gaming e chat. Con un mix di tecnologia avanzata e caratteristiche user-friendly, le Sony WH-CH520W sono un’opzione eccellente per chi cerca cuffie versatili e affidabili.

Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 15% sulle cuffie bluetooth Sony che vengono vendute al prezzo totale e finale d’acquisto di 32,99€.