Cuffie da gaming Trust scontatissime del -34%: promozione esclusiva su Amazon

È il momento giusto di ottimizzare la tua postazione di gioco con le Cuffie da gaming Trust Gaming GXT! Oggi questi auricolari top di gamma sono disponibili a soli 45 euro con un super sconto del 34%.

La spedizione è gratuita.

Cuffie da gaming Trust Gaming GXT: tutte le funzionalità

Le Cuffie da gaming Trust Gaming GXT rappresentano un vero e proprio must-have per chi vuole immergersi completamente nei propri videogiochi preferiti.

In primis, sono dotate di una doppia connessione wireless (2,4 GHz + Bluetooth) grazie alla quale potrai godere di un audio di gioco senza pari sul tuo PC o console, e contemporaneamente chiamare i tuoi amici dal telefono nella massima versatilità.

Dal punta di vista tecnico, gli auricolari si contraddistinguono per l’audio virtual surround 7.1 e i driver da 50 mm che ti faranno sempre sentire il protagonista dell’azione così come se fossi in prima linea negli scontri virtuali.

Allo stesso tempo, sfruttando il microfono removibile e insonorizzante, questi dispositivi riducono i rumori di sottofondo rendendo la tua voce protagonista in qualsiasi momento. Inoltre sono dotati di illuminazione RGB multicolore regolabile così da rendere la tua postazione di gioco ancora più brillante ed affascinante.

Per finire, optando per queste cuffie fai anche una scelta super green in quanto sono composte con il 35% di plastica riciclata nel pieno rispetto dell’ambiente.

