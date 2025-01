Cuffie bluetooth Oppo: cancellazione del rumore, audio al top e design premium al 40% di sconto

Oppo è un’azienda che riesce a garantire ottimi prodotti a prezzi molto competitivi e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto XL del 40% sulle sue cuffie bluetooth che vengono vendute a 29,99€.

Cuffie bluetooth Oppo: offertissima Amazon

Le cuffie Bluetooth Oppo offrono un’esperienza audio superiore grazie al loro driver dinamico in titanio da 12.4mm, che garantisce un suono cristallino, fedele e dettagliato. Ideali per chi cerca qualità e precisione, questi auricolari sono progettati per offrire una resa sonora impeccabile, con una sensibilità speaker di 107.5±1.5 dB, che assicura bassi profondi e alti nitidi.

Una delle funzionalità più apprezzate è la riduzione del rumore in chiamata AI, che utilizza un sistema avanzato di tracciamento della voce umana per eliminare efficacemente i rumori di sottofondo, migliorando la chiarezza delle conversazioni. Questa tecnologia è particolarmente utile durante le chiamate in ambienti rumorosi, garantendo comunicazioni cristalline.

Le cuffie sono dotate di una batteria da 36mAh per gli auricolari e una batteria da 480mAh per la custodia di ricarica, che permette una lunga autonomia. I tempi di ricarica sono rapidi, con solo 70 minuti per gli auricolari e 130 minuti per la custodia.

Grazie al supporto del Bluetooth 5.3, queste cuffie offrono una connessione bineurale, a bassa latenza e la possibilità di abbinare gli auricolari a due dispositivi contemporaneamente, rendendole perfette per un’esperienza senza interruzioni, sia durante l’ascolto di musica che per le chiamate. Con un design moderno e prestazioni avanzate, le cuffie Bluetooth Oppo sono la scelta ideale per chi cerca tecnologia e comfort in un unico prodotto.

Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto XL del 40% sulle cuffie bluetooth Oppo che vengono vendute a 29,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.