CROLLA IL PREZZO dell'iPhone 14 Plus giallo: corri su Amazon!

È stato lanciato da pochissimo sul mercato e già ne vanno tutti pazzi! Parliamo del fantastico iPhone 14 Plus giallo, oggi disponibile su Amazon a un prezzo straordinario di soli 1.065€! Sì, avete letto bene: un incredibile sconto del 10% su uno degli smartphone più avanzati del momento.

La spedizione è gratuita, con pagamento da effettuare anche in comode rate mensili con Cofidis al check-out. Ma fate in fretta, quest’offerta esclusiva non durerà per sempre!

iPhone 14 Plus giallo: caratteristiche e funzionalità

L’iPhone 14 Plus giallo è in offerta su Amazon è un dispositivo all’avanguardia dotato di un display Super Retina XDR da 6,7 pollici, che offre una qualità visiva eccezionale e una risoluzione di 2778 x 1284 pixel.

Il processore A16 Bionic garantisce prestazioni elevate e una maggiore efficienza energetica. La fotocamera principale, da ben 48 MP, assicura scatti mozzafiato, mentre quella frontale da 12 MP è perfetta per selfie e videochiamate in alta qualità.

La capacità della batteria, pari a 4300 mAh, permette un’autonomia di lunga durata. Inoltre, l’iPhone 14 Plus giallo è resistente all’acqua e alla polvere, grazie alla certificazione IP68. La memoria interna è pari a 128 GB quindi è abbastanza grande per archiviare qualsiasi tipologia di contenuto e file, anche quelli più pesanti.

Fatevi conquistare dalla potenza, dall’eleganza e dalle straordinarie funzionalità di questo gioiello tecnologico. È uno degli ultimi arrivati in casa Apple e oggi può essere vostro ad un prezzo davvero mai visto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.