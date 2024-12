CROLLA di 147€ il prezzo di iPhone 16 su Amazon: PREZZACCIO

iPhone 16 è il top di gamma della serie targata Apple e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 15% per un costo totale e finale di 831,99€, approfittane subito!

Tutte le caratteristiche di iPhone 16

L’iPhone 16 rappresenta un perfetto equilibrio tra innovazione tecnologica e prestazioni avanzate, pensato per offrire un’esperienza utente di altissimo livello. Grazie alla funzione Controllo fotocamera, puoi accedere immediatamente a strumenti essenziali per foto e video, come lo zoom o la regolazione della profondità di campo.

La fotocamera ultra-grandangolare migliorata, ora dotata di autofocus, garantisce immagini macro con dettagli straordinari. La fotocamera Fusion da 48MP permette di scattare foto ad alta risoluzione di eccezionale qualità, mentre il teleobiettivo 2x con zoom ottico ti consente di avvicinarti al soggetto mantenendo la nitidezza. Con gli Stili fotografici di nuova generazione, ogni scatto può essere personalizzato per riflettere il tuo stile unico.

L’iPhone 16 è alimentato dal chip A18, un processore che segna un importante passo avanti rispetto all’A16 Bionic del modello precedente. Questo chip permette di sfruttare funzionalità avanzate per foto, video e persino gaming di livello console, mantenendo al contempo un’efficienza energetica incredibile. La batteria migliorata offre fino a 22 ore di autonomia per la riproduzione video, con la possibilità di ricaricare tramite USB-C o in modalità wireless con MagSafe.

Il design robusto, con telaio in alluminio aerospaziale e frontale in Ceramic Shield, garantisce maggiore resistenza. Inoltre, il nuovo Tasto Azione offre un accesso rapido alle funzioni personalizzate, rendendo l’iPhone 16 ancora più intuitivo e versatile.

iPhone 16 oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 15% per un costo totale e finale di 831,99€, approfittane subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.