Crash Detection di iPhone colpisce ancora: un ruolo cruciale negli incidenti

L’innovativa funzione Crash Detection di Apple, introdotta con l’iPhone 14, ha dimostrato ancora una volta la sua efficacia in un recente incidente stradale che ha coinvolto due veicoli BMW. In questo articolo, esploreremo i dettagli dell’incidente e il ruolo cruciale giocato dalla funzione di rilevamento degli urti.

L’incidente ha visto una BMW E92 e una BMW E90 coinvolte in una collisione, con danni significativi ai fari di entrambi i veicoli. Nonostante la gravità dell’incidente, la funzione di rilevamento degli urti dell’iPhone ha funzionato perfettamente, chiamando i servizi di emergenza e informando i contatti di emergenza della situazione.

Il passeggero della BMW E92, che era in uno stato di shock e incapace di chiamare aiuto, ha lodato la funzione SOS di Apple per aver agito tempestivamente.

“Ho avuto il mio primo incidente automobilistico come passeggero e i medici sono rimasti sorpresi che ce ne siamo andati con solo poche fratture. Grazie alla funzione SOS di Apple per aver chiamato i servizi di emergenza perché ero in uno stato in cui non potevo farlo e per aver informato i miei contatti di emergenza della situazione”,