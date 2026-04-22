Corsa all'Aldi: videocitofono a meno di 15 euro, ha una marea di funzioni

Succede sempre più spesso: un prodotto arriva in negozio senza troppo rumore e nel giro di poche ore diventa introvabile. È quello che sta accadendo con il videocitofono smart in vendita da Aldi a meno di 15 euro.

Un prezzo che, da solo, basterebbe a spiegare l’interesse. Ma qui il punto è un altro: le funzioni sono tante, e non sembrano affatto quelle di un dispositivo “economico”.

Il video citofono super economico

Chi lo ha già acquistato racconta di un prodotto semplice da installare, senza configurazioni complicate. Si collega tramite Bluetooth e permette di vedere chi è alla porta direttamente dallo smartphone, anche quando non si è in casa. Una comodità che fino a poco tempo fa era riservata a dispositivi ben più costosi.

La funzione che incuriosisce di più è la visione notturna. Non è un dettaglio da poco: significa poter controllare l’ingresso anche al buio, senza perdere definizione. In un momento in cui il tema della sicurezza domestica è sempre più sentito, è proprio questo tipo di caratteristica a fare la differenza.

Non manca poi la possibilità di interagire con chi suona. Il videocitofono integra infatti un sistema audio che consente di parlare in tempo reale, trasformando un semplice dispositivo in uno strumento di controllo attivo. È qui che il prodotto cambia dimensione: da accessorio diventa qualcosa che entra nella routine quotidiana.

Il rapporto qualità-prezzo (ottimo)

Il vero punto, però, resta il rapporto tra prezzo e prestazioni. Spendere meno di 15 euro per un oggetto che offre funzioni tipiche dei sistemi smart di fascia media crea inevitabilmente una reazione. Non è solo curiosità: è la sensazione di poter accedere a una tecnologia che fino a poco tempo fa sembrava distante.

Naturalmente, qualche limite c’è. Non si tratta di un dispositivo professionale e non può sostituire impianti più avanzati, soprattutto in contesti complessi. Ma non è questo il suo obiettivo. Qui si gioca su un altro terreno: quello della praticità e dell’immediatezza.

E infatti il pubblico è trasversale. C’è chi lo compra per curiosità, chi per aumentare un minimo il controllo su casa, chi semplicemente perché il prezzo lo rende un acquisto quasi impulsivo. Il risultato è lo stesso: una corsa al prodotto che svuota gli scaffali e alimenta la domanda.

In fondo, è anche questo il segnale più interessante. Non tanto il singolo dispositivo, quanto ciò che rappresenta. La tecnologia domestica sta diventando sempre più accessibile, meno distante, più concreta. Non serve più un investimento importante per portare a casa funzioni che fino a poco tempo fa erano considerate “extra”.

E mentre le scorte si assottigliano e i clienti continuano a cercarlo, resta una sensazione chiara: quando prezzo e utilità si incontrano nel modo giusto, il risultato è immediato. Anche senza grandi campagne pubblicitarie, basta poco per far scattare l’attenzione. E questa volta, quel poco sembra essere bastato davvero.