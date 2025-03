Connessione internet super veloce con il Ripetitore Wi-Fi 6 in sconto bomba

La connessione a casa spesso salta o rallenta improvvisamente? Allora non farti scappare l’offerta sul Ripetitore Wi-Fi FRITZ!Repeater 1200 AX Edition International, oggi disponibile su Amazon a soli 69 euro con uno sconto conveniente del 27%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa attivando un abbonamento Amazon Prime.

Ripetitore Wi-Fi FRITZ!Repeater 1200: modalità di utilizzo e specifiche tecniche

Il Ripetitore Wi-Fi FRITZ!Repeater 1200 AX Edition International garantisce un Wi-Fi 6 ultraveloce in tutta la rete domestica, oltre a selezionare automaticamente la banda: banda a 5 GHz (fino a 2.400 Mbps) e banda a 2,4 GHz (fino a 600 Mbps).

Dal punto di vista tecnico, dispone di un supporto canali da 160 MHz per un Wi-Fi veloce fino a 3.000 MBit/s (WLAN AX) e una porta LAN Gigabit per la creazione di un ponte LAN o per dispositivi di rete senza funzione Wi-Fi. In questo modo potrai usufruire di una linea sempre veloce ed affidabile per tutti i tuoi dispositivi in qualsiasi angolo di casa.

Questo modello è compatibile con tutti i router in commercio e, grazie alla modalità Wi-Fi Mesh, più punti di accesso Wi-Fi sono uniti in un’unica rete Wi-Fi intelligente con prestazioni ottimali in qualsiasi momento della giornata.

Allo stesso tempo, la modalità di installazione è semplicissima e sicura grazie al pulsante WPS, e potrai sfruttarlo per qualsiasi gadget tech, che si tratti di smartphone, tablet, PC, televisori 4K o lampadine Smart.

