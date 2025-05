Con Apple Mappe potete vivere l’esperienza del Grand Prix di Monaco 2025

iPhone entra nel cuore del motorsport con un nuovo modo in cui i fan possono vivere il celebre Grand Prix di Monaco. Grazie all’ultimo aggiornamento di Apple Mappe, il Principato di Monaco prende vita in una straordinaria versione tridimensionale, offrendo agli utenti un’esperienza immersiva senza precedenti. Questo progetto, lanciato strategicamente prima del Formula 1 TAG Heuer Grand Prix de Monaco 2025, si pone come una delle iniziative più ambiziose nel connubio tra tecnologia e sport.

La funzionalità, disponibile da oggi, permette di esplorare virtualmente i luoghi iconici del circuito, tra cui il leggendario Casinò di Monte Carlo, l’Hôtel de Paris e lo Yacht Club. Grazie alla visualizzazione in Monaco 3D, ogni dettaglio della città è rappresentato con una precisione sorprendente, rendendo possibile ammirare il fascino del Principato come mai prima d’ora. Particolarmente affascinante è la modalità Scura, che si attiva automaticamente al tramonto, regalando una visione notturna della città ricca di atmosfera.

Per gli appassionati di Formula 1, questa novità non si limita a una semplice esplorazione visiva. Il tracciato del Grand Prix è stato meticolosamente evidenziato, con indicazioni precise sulle curve iconiche, le tribune e il traguardo. Durante l’evento, saranno disponibili aggiornamenti in tempo reale sulle modifiche alla viabilità, permettendo ai visitatori di pianificare i propri spostamenti con facilità. Una guida dedicata ai circuiti più famosi del mondiale, inclusi quelli presenti in F1: Il film, completa l’offerta, creando un’esperienza a 360 gradi per gli appassionati di motorsport.

La pellicola, un’attesissima produzione Apple Original con Brad Pitt, racconta la storia avvincente di un ex pilota determinato a riportare in auge una scuderia in difficoltà. Diretta da Joseph Kosinski, il film sarà distribuito nei cinema a partire dal 25 giugno 2025, offrendo un’ulteriore immersione nel mondo delle corse. Questo legame tra cinema e tecnologia rappresenta un passo significativo per Apple nel ridefinire l’intrattenimento legato alla Formula 1.

Secondo Eddy Cue, vicepresidente senior di Apple, questa iniziativa segna un nuovo modo di vivere la Formula 1, rendendo l’esperienza accessibile e coinvolgente sia per chi segue l’evento dal vivo che per i fan che lo vivono da casa. Un entusiasmo condiviso da Ian Holmes, direttore dei diritti media di Formula 1, che vede in questa collaborazione un’opportunità unica per immergere il pubblico nell’atmosfera elettrizzante del mondiale.

Con l’avvicinarsi del Grand Prix di Monaco, la combinazione tra l’innovazione di Apple e il fascino intramontabile del circuito promette di ridefinire il concetto di intrattenimento sportivo. Che si tratti di ammirare la città in modalità 3D o di seguire il tracciato attraverso dettagli precisi e aggiornamenti in tempo reale, questa iniziativa dimostra come la tecnologia possa trasformare un evento già iconico in un’esperienza indimenticabile.