Come trasformare un vecchio smartphone Android in una connessione Internet di riserva per la casa

Nel 2026 un vecchio smartphone Android rimasto nel cassetto può tornare utile in casa: con una SIM dati e le funzioni di hotspot o tethering, può diventare una connessione Internet di riserva quando la rete fissa si blocca.
Nel 2026 un vecchio smartphone Android rimasto nel cassetto può tornare utile in casa: con una SIM dati e le funzioni di hotspot o tethering, può diventare una connessione Internet di riserva quando la rete fissa si blocca.
Valentina Giungati
Pubblicato il 13 lug 2026
Come trasformare un vecchio smartphone Android in una connessione Internet di riserva per la casa

Non è una trovata complicata, né serve per forza comprare un modem 4G. Prima, però, conviene fare qualche controllo: copertura mobile, batteria, piano tariffario e sicurezza della rete.

Un telefono Android dismesso, anche se ormai non è più comodo per l’uso di tutti i giorni, può ancora fare bene un lavoro preciso: collegare i dispositivi di casa alla rete mobile 4G o 5G. In sostanza diventa un piccolo modem, pronto a entrare in funzione quando il router principale smette di funzionare per un guasto, un’interruzione del servizio o lavori sulla linea. Non serve un modello nuovissimo: molti Android degli ultimi anni hanno già il tethering Wi-Fi e quello via cavo.

Servono però una SIM attiva, un pacchetto dati adeguato e un telefono ancora in buone condizioni, con una batteria decente e compatibile con le bande dell’operatore scelto. Il vantaggio è evidente: il costo iniziale è quasi zero. Il telefono c’è già, va solo preparato. Meglio farlo prima del problema, non quando la connessione salta nel mezzo di una riunione. Una prova, una password segnata e pochi passaggi chiari possono risparmiare parecchi fastidi.

Perché uno smartphone dismesso può diventare una linea di emergenza

La strada più veloce è attivare l’hotspot mobile Android, una funzione presente nelle impostazioni di rete della maggior parte degli smartphone. Il percorso può cambiare un po’ da marca a marca, ma di solito si passa da Impostazioni, poi Rete e Internet, quindi Hotspot e tethering. Da lì si accende l’hotspot Wi-Fi, si sceglie il nome della rete e si imposta una password. A quel punto computer, tablet, smart TV e altri dispositivi si collegano come farebbero con il normale Wi-Fi di casa.

Smartphone collegato via cavo USB a un laptop su una scrivania, con router Wi‑Fi acceso sullo sfondo

Perché uno smartphone dismesso può diventare una linea di emergenza-Melablog.it

È la soluzione da usare quando la linea cade alle 9 del mattino, magari prima di una videochiamata o durante una lezione online. Conta molto, però, dove si mette il telefono: vicino a una finestra o in una zona con segnale mobile più stabile può funzionare decisamente meglio. Vale la pena fare una prova stanza per stanza. E attenzione alla password: niente nomi di famiglia o sequenze facili. Una password Wi-Fi robusta, con lettere, numeri e simboli, aiuta a evitare accessi indesiderati e consumo inutile di traffico dati.

Tethering USB e router compatibili: come rendere stabile il backup

Se la connessione di riserva deve reggere per qualche ora, il tethering USB può essere più affidabile dell’hotspot Wi-Fi. Basta collegare lo smartphone al computer con un cavo, attivare l’opzione nelle impostazioni Android e usare la connessione mobile direttamente via USB. Così il telefono si ricarica mentre lavora e non deve condividere il segnale via radio con altri dispositivi. È una buona soluzione per un portatile o per una postazione fissa: meno interferenze, meno consumo della batteria, più ordine.

Chi lavora da casa può tenerla pronta come piano B, con cavo a portata di mano, telefono carico e SIM dati sufficiente. C’è poi una possibilità più avanzata: collegare il vecchio Android a un router compatibile con tethering USB o con supporto a modem mobili. Alcuni router, soprattutto quelli pensati per piccole aziende o utenti più esperti, permettono di usare lo smartphone come linea di backup. Quando fibra o Adsl non rispondono, il traffico passa sulla rete mobile.

Non tutti i modelli lo consentono: nel manuale o nella scheda tecnica bisogna cercare voci come “USB tethering”, “failover”, “WAN backup” o “mobile backup”. Se il router è compatibile, la casa continua a usare la stessa rete Wi-Fi di sempre. Cambia solo, dietro le quinte, la sorgente della connessione.

Limiti, costi e sicurezza: cosa verificare prima di affidarsi al vecchio Android

Il primo punto da controllare è il piano dati della SIM. Molte offerte mobili includono decine o centinaia di gigabyte, ma non tutte sono pensate per sostituire una linea fissa. Alcuni operatori prevedono soglie, rallentamenti o regole specifiche per l’uso in hotspot: meglio verificare contratto o app ufficiale prima di lasciare collegata tutta la casa per giorni. Occhio anche ai consumi nascosti. Computer e console, appena vedono una rete Wi-Fi, possono scaricare aggiornamenti pesanti.

Lo stesso vale per backup cloud, foto, video e sistemi operativi. Una buona precauzione è impostare la connessione come rete a consumo su Windows, macOS o Android, così da frenare download automatici e sincronizzazioni non urgenti. C’è poi la batteria: un vecchio smartphone usato come hotspot può scaldare, soprattutto se resta sotto carica e serve più dispositivi.

Meglio tenerlo su una superficie libera, lontano da cuscini, coperte e sole diretto. Se diventa troppo caldo, va spento per qualche minuto. Infine, la sicurezza. Anche se non viene più usato per app bancarie o messaggi personali, il telefono dovrebbe essere il più possibile aggiornato e pulito: app inutili rimosse, servizi superflui disattivati e rete protetta con crittografia WPA2 o WPA3, se disponibile. Così il vecchio Android smette di essere un telefono dimenticato nel cassetto e diventa una piccola assicurazione contro i blackout della connessione di casa.

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