Ho disattivato il Wi-Fi sulla mia TV e mi pento di non averlo fatto anni fa

L’obiettivo è semplice: meno tracciamenti, meno pubblicità, meno distrazioni. Un televisore nato per stare sempre connesso torna così a essere un apparecchio più semplice da usare e più facile da controllare.

Non è solo nostalgia. Spesso la decisione arriva dopo l’ennesimo aggiornamento all’accensione, una schermata piena di app mai richieste o il dubbio, sempre più comune, su quali dati vengano raccolti mentre si guarda la TV.

Perché scollegare la smart TV dalla rete domestica

La scelta di avere una smart TV senza Wi-Fi parte da una domanda molto concreta: serve davvero che il televisore sia sempre collegato a Internet? Per molti utenti, oggi, la risposta è no. Se la TV viene usata soprattutto per guardare il digitale terrestre, collegare una console, un decoder o un lettore esterno, la connessione continua finisce per essere più un’aggiunta che una vera necessità. A volte, semplicemente, diventa un fastidio.

Su molti modelli basta entrare nel menu rete e disattivare il collegamento, oppure far “dimenticare” al televisore la password del Wi-Fi di casa. In altri casi si fa prima: la connessione non viene configurata al primo avvio. La TV continua a funzionare come schermo, ricevitore e pannello per dispositivi esterni. Cambia solo chi comanda davvero. Il punto, spiegano diversi tecnici dell’assistenza, non è trasformare una TV nuova in un apparecchio vecchio.

È togliere alla parte smart un peso che, per molti, è diventato eccessivo. «Molti clienti ci chiedono come spegnere notifiche e suggerimenti, non come aggiungerli», racconta un installatore milanese che lavora tra condomìni e abitazioni private. Una frase semplice, ma piuttosto chiara.

Una smart TV usata offline: schermo spento, router scollegato e telecomando in primo piano per ridurre distrazioni e tracciamenti.

Mettere una smart TV offline vuol dire ridurre il flusso di dati che l’apparecchio può inviare ai server del produttore o ai partner pubblicitari. Le televisioni connesse, come spiegano da anni le informative dei principali marchi, possono raccogliere informazioni sull’uso delle app, sulle preferenze di visione, sugli orari di accensione e, in alcuni casi, anche sui contenuti riprodotti attraverso sistemi di riconoscimento automatico.

Tutto passa dalle impostazioni, certo. Ma non sempre l’utente le legge. E non sempre sono così facili da capire. Quando la TV non è collegata alla rete, molte funzioni di tracciamento pubblicitario e analisi delle abitudini non lavorano più allo stesso modo. Non significa risolvere ogni problema di privacy: decoder, app esterne e servizi streaming hanno comunque le loro regole. Però il televisore, da solo, diventa meno “loquace”. Torna a essere soprattutto uno schermo.

Le autorità europee per la protezione dei dati hanno richiamato più volte l’attenzione sulla chiarezza nella raccolta delle informazioni digitali, anche dentro casa. Il tema riguarda smartphone, assistenti vocali, elettrodomestici connessi. E riguarda anche la TV in salotto, spesso accesa per ore, tra cucina, divano e bambini con il telecomando in mano.

Meno pubblicità, notifiche e aggiornamenti invasivi nell’uso quotidiano

Il primo effetto di una TV scollegata da Internet si nota subito, appena la si accende. Meno banner nella home, meno suggerimenti sponsorizzati, meno finestre che chiedono di aprire un’app o accettare nuovi termini di servizio. Alcuni modelli continueranno a mostrare menu e icone preinstallate, ma senza rete molte funzioni restano ferme. Vuote. E il telecomando torna a fare il telecomando.

C’è poi il capitolo degli aggiornamenti software della smart TV. Sono utili per correggere problemi, migliorare la sicurezza e aggiungere compatibilità, ma non sempre l’utente li vive come un vantaggio. Può capitare che dopo un update cambi l’interfaccia, compaiano nuove app o i menu diventino più lenti. «L’ho comprata per guardare i film, non per aspettare che si aggiorni», ha scritto un utente in un forum di assistenza, dando voce a un malumore piuttosto diffuso. Spegnere il Wi-Fi, va detto, non cancella ogni rischio: un dispositivo non aggiornato, se ricollegato dopo mesi, potrebbe avere falle rimaste aperte. Per questo alcuni esperti suggeriscono una via di mezzo: connessione attiva solo quando serve installare gli aggiornamenti di sicurezza, poi di nuovo offline. Una piccola abitudine, tutto sommato gestibile.

Rinunciare al software integrato non significa dire addio a Netflix, Prime Video, Disney+, RaiPlay o YouTube. Molti utenti scelgono dispositivi esterni: chiavette HDMI, box multimediali, console, decoder satellitari o computer collegati alla TV. Così lo streaming passa da un apparecchio dedicato, spesso più aggiornato e più facile da sostituire rispetto al televisore. La soluzione più comune è collegare un dispositivo streaming HDMI e lasciare la smart TV senza accesso alla rete. App, account e aggiornamenti restano concentrati lì. Se qualcosa non funziona, si cambia stick o box, non l’intero televisore.

La differenza è semplice, ma pesa: lo schermo fa lo schermo, il dispositivo esterno si occupa di Internet. Naturalmente serve comunque un po’ di attenzione. Bisogna controllare le impostazioni privacy anche sul dispositivo usato per lo streaming, disattivare le raccolte dati non necessarie e aggiornare le app con regolarità. Il vantaggio, però, è il controllo: meno menu imposti dal produttore della TV, meno contenuti promossi nella schermata principale, meno dipendenza da sistemi operativi che dopo qualche anno possono perdere supporto. Il televisore semplice, in fondo, non è sparito. È rimasto lì, dentro una smart TV a cui è stata tolta la rete.