Devi usare la regola dei 20° per settare correttamente il tuo condizionatore

Usarlo bene, soprattutto nelle ore più roventi, aiuta a tenere vivibili gli ambienti, a proteggere la salute e a non ritrovarsi brutte sorprese nei consumi in bolletta. Perché basta poco: qualche grado impostato male, una finestra lasciata aperta, un filtro sporco. E quello che dovrebbe dare sollievo finisce per diventare uno spreco.

Condizionatore tra 23 e 26°C: la soglia giusta per stare bene

La fascia più consigliata per il condizionatore in estate resta quella tra 23 e 26°C. È un intervallo semplice, ma efficace: rinfresca la casa senza creare uno stacco troppo forte con l’esterno e senza costringere l’impianto a correre per ore. In molte abitazioni, soprattutto ai piani alti o nelle stanze esposte a sud, impostare il termostato sui 25°C basta già a cambiare la percezione del caldo.

Quando si rientra accaldati, la tentazione è sempre la stessa: puntare il telecomando su 20°C, o anche meno. Ma non serve a raffreddare prima. Il condizionatore ha i suoi tempi, che dipendono dalla potenza dell’impianto, dall’isolamento della casa e dalla temperatura di partenza delle stanze. Abbassare troppo il termostato significa solo far lavorare di più il compressore. E questo, alla fine, pesa sui consumi energetici.

Impostare il condizionatore a 25°C in soggiorno aiuta a bilanciare comfort estivo e consumi energetici.

Una regola pratica, spesso ricordata dai tecnici, è quella di non andare oltre i 6 gradi di differenza tra interno ed esterno. Se fuori ci sono 32°C, una casa regolata a 26°C può già essere fresca e più sicura, soprattutto per chi entra ed esce più volte durante la giornata. Il punto non è solo stare comodi. Gli sbalzi termici bruschi possono dare fastidio, in particolare a bambini, anziani e persone con problemi respiratori.

Passare di colpo da una strada bollente a una stanza gelida può provocare mal di gola, rigidità muscolare, raffreddori estivi e quella classica sensazione di spossatezza. “Meglio una temperatura stabile che un freddo aggressivo”, ripetono spesso gli installatori quando vengono chiamati a regolare gli impianti in casa. Una frase semplice, ma centrata. Anche perché il benessere non dipende solo dal numero sul display: contano l’esposizione al sole, l’aria che circola nella stanza, le tende abbassate e il livello di umidità interna.

Consumi in bolletta: ogni grado in meno ha un costo

Il tema dei consumi del condizionatore pesa sempre di più, soprattutto nei mesi in cui l’impianto resta acceso per molte ore al giorno. Secondo le indicazioni dei produttori, ogni grado in meno sotto i 23°C può far salire i costi dell’energia, in media, tra il 6% e l’8%. È una stima: cambia in base al modello, alla classe energetica, alla grandezza della stanza e allo stato dell’impianto. Però dà bene l’idea.

In una giornata di luglio, con finestre chiuse e tapparelle abbassate nelle ore centrali, impostare il condizionatore a 25 o 26°C può dare un buon risultato senza tirare troppo la macchina. Diverso è lasciarlo acceso con porte aperte, tende alzate e sole diretto sui vetri. In quel caso l’impianto continua a inseguire il caldo che entra. E il conto arriva dopo, nella bolletta elettrica, quando magari quelle abitudini sono già finite nel dimenticatoio.

Anche un termostato programmabile può aiutare a evitare sprechi. Far partire il condizionatore poco prima del rientro, invece di tenerlo acceso per ore, permette di trovare casa fresca senza consumare energia quando non serve. Di notte, poi, spesso basta alzare un po’ la temperatura o usare la funzione sleep, se disponibile. Meno freddo, più continuità.

La sensazione di caldo dipende molto dall’umidità. Per questo, in diversi casi, la funzione di deumidificazione può essere più utile che abbassare ancora la temperatura. In una stanza a 26°C, ma con meno umidità, si può stare meglio che in un ambiente a 23°C ancora pesante e appiccicoso. È un dettaglio che si nota, soprattutto nelle città della Pianura Padana o nelle zone costiere.

La manutenzione del condizionatore resta fondamentale. Filtri sporchi, split pieni di polvere o unità esterne coperte da foglie e detriti fanno rendere meno l’impianto e peggiorano la qualità dell’aria. Pulire periodicamente i filtri, seguendo le istruzioni del produttore, aiuta il condizionatore a lavorare meglio e a consumare meno. Se invece compaiono rumori strani, perdite o cali evidenti di rendimento, è meglio chiamare un tecnico autorizzato.

Le app di controllo remoto, presenti ormai su molti modelli recenti, offrono un aiuto in più. Dal telefono si può cambiare la temperatura, programmare gli orari e controllare se l’impianto è acceso anche quando si è fuori casa. Non è solo una comodità: serve a evitare dimenticanze, tagliare gli sprechi e adattare il raffrescamento domestico ai ritmi reali della giornata. Alla fine, il punto è sempre lo stesso: il condizionatore funziona meglio quando si usa con misura.