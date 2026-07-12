Perché tutti stanno mettendo un pezzo di carta stagnola sotto la TV

Una soluzione semplice, economica, a portata di cassetto. Ma gli esperti di elettronica invitano a non prenderla troppo alla leggera: se usato male, l’alluminio può ostacolare la ventilazione, avvicinarsi ai contatti elettrici e favorire il surriscaldamento.

L’abitudine di mettere un foglio di alluminio sotto la TV nasce da esigenze molto pratiche. In molti salotti il televisore resta acceso per ore e la base può scaldarsi, trasferendo calore al ripiano. Legno laccato, vetro, laminati e superfici delicate, col tempo, possono segnarsi o rovinarsi. E così l’alluminio viene visto come una barriera leggera tra l’apparecchio e il mobile del soggiorno.

C’è poi la questione della pulizia domestica. La pellicola metallica raccoglie polvere, briciole e piccoli residui proprio nella zona in cui poggia il televisore. Basta sollevarla o passarci un panno e il ripiano torna in ordine più in fretta. Alcuni la usano anche sotto decoder, console o soundbar, per evitare aloni e segni. Non è però un accessorio consigliato dai produttori, né una soluzione tecnica certificata: resta un trucco casalingo, economico e facile da togliere.

Perché si mette il foglio di alluminio sotto la TV: pulizia, calore e mobile protetto

In diversi casi il foglio viene piegato con attenzione, lasciando liberi i lati e il retro della smart TV. «Lo metto solo sotto la base, non dietro», scrivono spesso gli utenti nei forum di assistenza. Il punto è proprio questo: tenerlo lontano da prese, cavi e griglie. È lì che passa la differenza tra un uso senza conseguenze e una scelta che può creare problemi.

Foglio di alluminio sotto la base della TV su un mobile in legno, con cavi e presa vicini ma separati: un trucco domestico da usare con cautela.

Il primo nodo è la ventilazione del televisore. Anche i modelli più sottili devono smaltire il calore attraverso feritoie e aperture, spesso sistemate sul retro, nella parte inferiore o lungo i bordi. Se il foglio di alluminio finisce troppo vicino a quelle zone, o peggio le copre, la temperatura interna può salire. E i componenti elettronici, alla lunga, ne risentono.

C’è poi un altro aspetto da non sottovalutare: l’alluminio conduce elettricità. Per questo non dovrebbe mai toccare prese elettriche, ciabatte, adattatori, connettori HDMI danneggiati o cavi scoperti. Una lamina piegata male, magari scivolata dietro il mobile durante le pulizie, può diventare un rischio di cortocircuito. Non è una cosa che succede ogni giorno, certo. Ma può succedere.

La prudenza serve soprattutto nelle postazioni più affollate. TV, decoder, modem, console, caricabatterie e multiprese spesso stanno tutti insieme in pochi centimetri, dietro un mobile chiuso o con poca aria. In quello spazio, tra cavi intrecciati e polvere, aggiungere materiale metallico senza attenzione può complicare la situazione. La raccomandazione dei tecnici è semplice: mai coprire le feritoie e mai avvicinare l’alluminio alla corrente.

Segnale Wi-Fi e antenna digitale: cosa può fare davvero l’alluminio e cosa no

Un altro motivo per cui qualcuno mette il foglio di alluminio vicino al televisore è la convinzione che possa migliorare il segnale Wi-Fi o la ricezione dell’antenna digitale terrestre. Un fondo di verità c’è: l’alluminio può riflettere alcune onde elettromagnetiche e, se sistemato in un certo modo, può cambiare la direzione del segnale. Per questo alcuni lo posizionano dietro il router, dietro un’antenna interna o sotto la TV.

Nella pratica, però, i risultati sono tutt’altro che sicuri. Una lamina curva dietro al modem può, in qualche caso, spingere parte della copertura verso una stanza. Se però è orientata male, può creare interferenze o lasciare alcune zone della casa con meno segnale di prima. Lo stesso discorso vale per le antenne da interno della TV digitale: avvicinare l’alluminio alla base può modificare la ricezione, ma non garantisce più canali né un’immagine più stabile.

Anche strumenti di assistenza basati sull’intelligenza artificiale, come Gemini, richiamano lo stesso punto: la teoria della riflessione delle onde è corretta, ma l’uso in casa può essere impreciso e, se riguarda apparecchi collegati alla corrente, non privo di rischi. Per migliorare davvero una rete domestica restano più affidabili scelte più semplici e mirate: mettere bene il router, usare ripetitori, sistemi mesh o antenne compatibili con il dispositivo.

Prima di sistemare un foglio di alluminio sotto una smart TV, meglio dare un’occhiata alle indicazioni del produttore, controllare dove sono le griglie di aerazione e verificare che non ci siano cavi danneggiati o spine instabili. Se si decide comunque di usarlo, la lamina deve restare piatta, ferma, lontana da prese e connettori. Da evitare bordi rialzati, pieghe appuntite e parti che possano scivolare dietro il mobile.

L’alluminio può aiutare a proteggere una superficie, ma non sostituisce supporti adatti, canaline per i cavi, basi antiscivolo o accessori pensati per isolare dal calore. Se il televisore scalda molto, si spegne da solo o mostra anomalie, aggiungere pellicola metallica non è la soluzione. Bisogna controllare la ventilazione, liberare spazio attorno all’apparecchio e, se serve, rivolgersi all’assistenza.

La regola, in fondo, è questa: usarlo con misura e solo dove non interferisce con l’elettronica. Il foglio di alluminio sotto il televisore può aiutare a tenere pulito il ripiano e a proteggere il mobile da piccoli segni. Ma vicino a router, prese e dispositivi alimentati va trattato per quello che è: un materiale metallico, utile in cucina, meno innocuo quando entra nel salotto tecnologico di casa.