Come scaricare i video di YouTube nel rullino fotografico dell'iPhone

Poiché YouTube utilizza così tanti dati, salvare i video di YouTube sul tuo iPhone è una buona idea. Ma guardare YouTube offline è un affare complicato. In questo articolo, ti mostreremo come scaricare i video di YouTube sul rullino fotografico del tuo iPhone in modo semplice e legale, senza la necessità di jailbreak o altre soluzioni non affidabili. Segui i passaggi dettagliati e goditi i tuoi video preferiti ovunque tu sia.

Come scaricare i video di YouTube sul rullino fotografico dell’iPhone: utilizzare un browser e l’app Documents by Readdle

Sfortunatamente, le app per il download di video di YouTube che sono state disponibili sull’App Store in passato non durano a lungo, poiché Apple le rimuove dopo un certo periodo di tempo. Quindi, per scaricare i video di YouTube sul tuo iPhone, è necessario utilizzare una soluzione alternativa. Una delle opzioni più affidabili è l’utilizzo di un browser e dell’app gratuita “Documents by Readdle“, che funge da file manager e browser web integrato.

Ecco come procedere:

1. Installa l’app gratuita “Documents by Readdle” dallo store.

2. Una volta installata, apri l’app e tocca l’icona del browser nell’angolo in basso a destra per aprire il browser integrato dell’app.

3. Cerca un sito web affidabile in grado di scaricare video di YouTube, come “Btclod” o “X2Download“. Tieni presente che questi siti possono variare nel tempo, quindi potrebbe essere necessario fare una ricerca su Google per trovare una fonte aggiornata se uno di questi siti smette di funzionare.

4. Una volta all’interno del sito di download, incolla il link del video di YouTube che desideri scaricare nel campo di ricerca o incolla.

5. Tocca il pulsante per avviare la conversione del video in un formato scaricabile.

6. Dopo un breve momento, il sito genererà i link per il download del video. A seconda del sito specifico, potresti avere diverse opzioni di qualità e persino l’opzione per scaricare solo l’audio del video in formato MP3. Scegli l’opzione “Video” e seleziona la qualità desiderata.

7. Tocca il link di download per avviare il processo di scaricamento del video. Verrà visualizzata una finestra con le opzioni di salvataggio del file.

8. Se lo desideri, puoi modificare il nome del file e la posizione di salvataggio predefinita. Tocca “Fine” per avviare il download del video sul tuo iPhone.

Spostare il video di YouTube sul rullino fotografico

Ora che hai scaricato il video di YouTube sul tuo iPhone, devi spostarlo nel rullino fotografico in modo da poterlo trovare facilmente e riprodurlo tramite l’app Foto.

Ecco come procedere:

1. Torna all’app “Documents by Readdle” e tocca l’icona della cartella nell’angolo in basso a sinistra per uscire dal browser e tornare al file manager dell’app.

2. Apri la cartella “Download” (o la cartella in cui hai salvato il video, se diversa dalla posizione predefinita).

3. Trova il file del video appena scaricato e tocca l’icona con i puntini di sospensione sotto il file.

4. Scegli l’opzione “Sposta” e successivamente seleziona la cartella “Foto” nella sezione “I miei file“. Potrebbe essere necessario concedere l’accesso all’app Documenti alle tue foto, se richiesto.

5. Una volta selezionata la cartella “Foto”, tocca il pulsante “Sposta” per completare il processo di spostamento del video nel rullino fotografico.

Visualizzare il video nel rullino fotografico

Ora che il video è stato correttamente spostato nel rullino fotografico, puoi aprirlo e guardarlo tramite l’app Foto sul tuo iPhone.

Ecco come procedere:

1. Apri l’app “Foto” sul tuo iPhone.

2. Nella scheda “Album”, trova la cartella “Recenti”. Il video di YouTube scaricato sarà presente in questa cartella.

3. Puoi anche trovare il video selezionando l’opzione “Video” nella sezione “Tipi di media” nella parte inferiore della pagina “Album”.

4. Tocca il video per avviare la riproduzione.

Altri metodi per scaricare video di YouTube sull’iPhone

Oltre al metodo descritto sopra, esistono anche altre opzioni per scaricare video di YouTube sul tuo iPhone.

– YouTube Premium: Se non ti dispiace pagare, puoi iscriverti a YouTube Premium per guardare i video senza pubblicità e scaricarli per la visualizzazione offline direttamente dall’app YouTube. Questo è un metodo ufficiale e conveniente, ma richiede un abbonamento mensile.

– Downloader su desktop: Se preferisci scaricare video di YouTube utilizzando il tuo computer, puoi utilizzare un downloader di YouTube in blocco sul desktop. Dopo aver convertito i video sul tuo computer, puoi trasferirli sul tuo iPhone utilizzando un cavo USB o metodi di trasferimento wireless.

– Registrazione dello schermo: Un metodo meno conveniente consiste nel registrare lo schermo del tuo iPhone mentre riproduci il video di YouTube. Tuttavia, questo metodo richiede la riproduzione dell’intero video e può influire sulla qualità del video registrato.

Scaricare i video di YouTube sul rullino fotografico dell’iPhone può sembrare un compito complicato, ma seguendo i passaggi descritti in questo articolo, è possibile farlo in modo semplice e legale. Utilizzando un browser e l’app “Documents by Readdle”, è possibile scaricare i video di YouTube e spostarli nel rullino fotografico per una facile visualizzazione tramite l’app Foto.

Inoltre, ci sono altre opzioni come YouTube Premium e downloader su desktop che offrono alternative per scaricare video di YouTube sull’iPhone. Scegli il metodo che si adatta meglio alle tue esigenze e goditi i tuoi video preferiti ovunque tu sia, anche offline.