Come pulire lo schermo dello smartphone senza rovinarlo

In poche ore si riempie di impronte, polvere e aloni. Il problema è che, per farlo tornare lucido, spesso si prende il primo prodotto disponibile: il detergente per i vetri, una salvietta profumata, magari un po’ di alcol. Scelte comode, sì, ma rischiose. Gli schermi moderni, soprattutto quelli dei modelli di fascia alta, hanno rivestimenti protettivi delicati e non vanno trattati come una finestra di casa.

Il motivo è banale, ma vale la pena ricordarlo: lo smartphone lo tocchiamo decine, a volte centinaia di volte al giorno. Dopo aver preso le chiavi, pagato al supermercato, aperto una porta, bevuto un caffè. Poi ci sono le chiamate, il contatto con il viso, il trucco, il sudore, la crema per le mani, la polvere che si raccoglie in tasca o nella borsa.

Risultato: il display diventa opaco, pieno di aloni e piccole strisce che si vedono soprattutto in controluce, magari in metropolitana o alla scrivania. “Sembra sporco anche dopo averlo passato sulla maglietta”, è una frase che nei negozi di telefonia sentono spesso. Ma il punto non è solo farlo brillare. Il vero obiettivo è non rovinare lo strato superficiale che aiuta a tenere lontane le impronte e rende lo schermo più scorrevole sotto le dita.

Detergenti per vetri e alcol: i prodotti che rovinano i rivestimenti

Il primo errore è usare detergenti per vetri. Sono fatti per superfici diverse, più resistenti, e possono essere troppo aggressivi per i trattamenti dei display, a cominciare dal rivestimento oleofobico, quello che riduce impronte e aloni. All’inizio magari non si nota nulla. Dopo varie pulizie, però, lo schermo può perdere uniformità, diventare meno liscio al tatto e mostrare riflessi strani.

Attenzione anche ai prodotti a base di alcol, pure quando vengono presentati come delicati. Apple, Samsung e altri produttori, nelle guide di assistenza, raccomandano di evitare sostanze abrasive e di non spruzzare liquidi direttamente sul dispositivo. Per alcuni modelli sono ammesse salviette con alcol isopropilico al 70%, ma con precauzioni precise e senza insistere su aperture, bordi e guarnizioni. Se non ci sono indicazioni chiare del produttore, meglio non improvvisare. Un telefono non è un bicchiere, né una lastra del bagno.

Aria compressa e struccanti: gli errori meno evidenti ma più rischiosi

Tra gli errori meno scontati c’è l’uso dell’aria compressa. Molti la considerano utile perché funziona bene con tastiere, mouse e fessure dei computer. Su uno smartphone, però, il getto può spingere polvere e umidità verso microfoni, altoparlanti, connettori e piccole aperture laterali. A quel punto il problema non è più solo lo schermo sporco: si rischia di stressare componenti interne che non dovrebbero ricevere pressione diretta.

Altro caso frequente: gli struccanti, usati quando sul display restano tracce di fondotinta o cipria dopo una telefonata. È comprensibile, perché il segno arriva proprio dal contatto con il viso. Ma molti prodotti cosmetici contengono oli, profumi o sostanze pensate per la pelle, non per vetro, plastiche e rivestimenti tecnici. Possono lasciare una patina, attirare altra polvere o intaccare la protezione superficiale. Meglio evitare la scorciatoia, anche se sembra la più comoda.

Il metodo più sicuro resta il più semplice: spegnere il telefono, scollegare cavi e caricabatterie, poi passare sullo schermo dello smartphone un panno in microfibra pulito, morbido e appena inumidito. Appena umido, non bagnato. Se lo sporco è più ostinato, si può usare pochissima acqua, eventualmente con una minima traccia di detergente delicato.

Ma il liquido non va mai spruzzato direttamente sul display: si mette sul panno, si strizza bene e si passa con movimenti leggeri, senza premere sui bordi. Prudenza anche con i telefoni dichiarati resistenti all’acqua. La protezione può calare con l’usura, una caduta o una riparazione, e non sempre le garanzie coprono i danni da liquidi. Alla fine, un secondo panno asciutto aiuta a togliere gli ultimi aloni. Pochi gesti, niente prodotti aggressivi: è questa la regola che salva il display.