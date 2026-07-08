Altro che PC nuovo, LIDL ha la soluzione per tutti e costa appena 5 euro: io l'ho preso subito

La grande distribuzione, nello specifico Lidl, propone in questi giorni il mouse ottico wireless a marchio Tronic a un prezzo di 4,99 euro, una cifra che sposta radicalmente il costo d’ingresso per un accessorio spesso sottovalutato ma determinante per l’ergonomia quotidiana.

Il dispositivo, caratterizzato da un design essenziale disponibile in due colorazioni, grigio e nero, si affida alla connettività wireless tramite ricevitore USB, eliminando il vincolo del cavo che spesso appesantisce la scrivania. Nonostante il posizionamento di prezzo estremamente aggressivo, la scheda tecnica dichiara la presenza di 5 tasti fisici, a cui si aggiunge un comando dedicato esclusivamente alla regolazione della sensibilità del puntatore, il cosiddetto DPI switch.

Lidl ha la soluzione perfetta per il tuo PC

Questa funzione permette all’utente di variare la velocità di risposta del cursore in base alla tipologia di attività svolta, passando da una maggiore precisione richiesta nel fotoritocco o nel lavoro d’ufficio, a una rapidità superiore per la navigazione web o lo spostamento tra più schermi.

Un dettaglio tecnico che merita attenzione è la dotazione delle batterie incluse nella confezione, un elemento non scontato in questa fascia di prezzo e che rende il dispositivo pronto all’uso immediato. La scelta di integrare 6 pulsanti complessivi in un telaio di questa categoria solleva tuttavia una questione di usura meccanica: solitamente, il meccanismo dei tasti su periferiche economiche ha un ciclo di vita stimato tra i 3 e i 5 milioni di click, un limite che, se superato intensivamente, può portare al cedimento del microswitch interno prima ancora della perdita di precisione del sensore ottico.

È interessante notare come l’industria degli accessori informatici di massa si stia muovendo verso una standardizzazione del comfort anche dove il margine di guadagno è ridotto al minimo. In controtendenza con il settore professionale, dove i mouse moderni tendono ad aumentare vertiginosamente il numero di funzioni software connesse, il Tronic punta sulla semplicità dell’hardware puro.

La vera sfida per un dispositivo di questo tipo non risiede nella precisione del sensore – ormai quasi indistinguibile tra le varie fasce di mercato per un uso ufficio – quanto piuttosto nella latenza del segnale wireless a 2.4 GHz, che deve rimanere costante anche in presenza di numerose interferenze elettromagnetiche tipiche di una postazione di lavoro satura di cavi e dispositivi Bluetooth.

La disponibilità di questa tipologia di periferiche in un supermercato generalista segnala un cambiamento radicale nelle abitudini di consumo tecnologico. Non si cerca più la performance assoluta garantita dal marchio blasonato, ma la risoluzione estemporanea di una necessità operativa immediata, bypassando i tempi di spedizione o la complessità di una ricerca tecnica avanzata. Resta da verificare la longevità del ricevitore USB, spesso il punto più fragile dell’intera architettura in caso di spostamenti frequenti del laptop, considerato che il suo smarrimento rende l’intero mouse inutilizzabile, data l’impossibilità di collegarlo via cavo.