Com'è nata Apple 50 anni fa: la vera storia di un sogno diventato realtà

Il 1° aprile 1976, nacque qualcosa che avrebbe trasformato non solo l’elettronica ma il modo in cui viviamo oggi.

In un contratto di poche pagine, siglato in quella data in cui ancora si stentava a immaginare l’era digitale, tre uomini diedero vita a un progetto destinato a entrare nella storia.

Quel giorno tre nomi firmarono un accordo: Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne. Jobs e Wozniak erano rispettivamente il visionario capace di intuire il futuro e l’ingegnere con le competenze tecniche per costruirlo. Wayne, più anziano e con esperienza manageriale, fu il terzo socio della prima ora, spesso ricordato come il “fondatore dimenticato”.

Apple: la nascita del mito a cinquant’anni dalla fondazione

La somma di denaro che servì ad avviare l’attività fu modesta: circa 1.300 dollari raccolti vendendo il Volkswagen Bus di Jobs e la calcolatrice HP di Wozniak. Con quei pochi fondi venne realizzato il primo prodotto, il Apple I, un computer assemblato a mano che non aveva né monitor né tastiera e che venne venduto come scheda madre a un prezzo che per allora pareva vantaggioso.

Al centro del primo logo, disegnato da Wayne, non c’era ancora la famosa mela morsicata. Il simbolo iniziale rappresentava Isaac Newton seduto sotto un melo, accompagnato da una citazione di Wordsworth. Questa scelta non era casuale: sin dall’inizio, la nuova impresa voleva incarnare un’idea di conoscenza e scoperta, suggerendo che quel frutto poteva essere non solo nutrimento per il corpo ma metafora della conoscenza.

Tuttavia, le differenze personali e il rischio finanziario indussero Wayne a lasciare l’impresa appena dodici giorni dopo la sua fondazione. Temendo di trovarsi esposto verso eventuali debiti, cedette la sua quota (pari al 10 %) per «solo» 800 dollari, rinunciando a qualsiasi rivendicazione futura. A posteriori quella decisione è simbolo di uno dei più clamorosi “suicidi finanziari” della storia imprenditoriale: oggi quella quota varrebbe miliardi.

Jobs e Wozniak continuarono la loro avventura e, nell’arco di pochi anni, passarono da vendere schede madri nel garage di Los Altos a creare un’azienda che, con l’Apple II, portò i personal computer nelle case e negli uffici di milioni di persone. Apple non si fermò a un solo prodotto: dall’arrivo dei Macintosh con interfaccia grafica all’introduzione dell’iPod, fino all’iPhone che ha rivoluzionato l’intero mercato degli smartphone, la casa della mela ha scritto capitoli fondamentali della nostra vita digitale.

Nel mezzo secolo di storia non sono mancati momenti bui, errori di prodotto e periodi in cui la sopravvivenza dell’azienda fu incerta. Ma quegli inizi umili e quasi artigianali hanno lasciato un’impronta duratura, insegnando che spesso sono le idee più semplici ad avere l’impatto più profondo. La storia di Apple è quella di sogni che si trasformano in realtà, contraddizioni che diventano motore di crescita e visioni personali che ridefiniscono intere industrie.

Oggi, a cinquant’anni da quell’accordo breve ma denso di significato, la mela non è più solo un simbolo aziendale: è parte del linguaggio quotidiano di milioni di persone, un segno di epoche diverse ma connesse da una domanda che allora sembrava bizzarra e che oggi è ovvia: come cambierà ancora il mondo grazie a un’idea nata in un garage?