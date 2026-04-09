Come installare Google Gemma 4 su Android o iPhone: è un ChatGPT gratuito e offline

Google sta spingendo l’intelligenza artificiale Gemini dentro i nostri telefoni: e ora chiunque può far girare un modello di IA.

La notizia che nelle ultime ore circola tra gli appassionati di tecnologia è semplice ma epocale: Google ha reso disponibile una strada per installare il suo modello IA Gemma 4 sul tuo telefono Android oppure iPhone senza collegarti continuamente a internet, abbattendo una barriera che spesso ha frenato l’adozione dell’IA su dispositivi mobili.

Google ha lavorato per anni a Gemini, la sua famiglia di assistenti e modelli linguistici avanzati che vuole competere con chatbot come ChatGPT, e ora ha fatto un passo importante verso l’integrazione totale sui dispositivi mobili. Tradizionalmente, per far funzionare IA molto potenti era necessario appoggiarsi a server remoti via cloud, ma la versione Gemma 4, disponibile nell’app AI Edge Gallery, è progettata per girare localmente sul tuo smartphone, con benefici evidenti in termini di privacy (i dati non lasciano il dispositivo) e latenza minima (risposte più rapide).

Come installare Gemma 4 sul tuo dispositivo Android o iPhone

Per iniziare, il primo passo è scaricare l’app AI Edge Gallery, disponibile sia nel Google Play Store su Android sia nell’App Store su iPhone. Una volta installata, l’app funge da contenitore per i modelli IA e ti consente di scegliere e scaricare Gemma 4 direttamente sul tuo dispositivo. Questo approccio elimina la dipendenza da una connessione internet per fare ragionamenti, scrivere, tradurre, trascrivere audio o analizzare immagini tramite OCR — tutte operazioni che avvengono in locale.

Una delle caratteristiche più interessanti di Gemma 4 è la sua multimodalità: non si limita a rispondere a testo, ma può anche interpretare immagini e audio. Nell’interfaccia dell’app, gli sviluppatori hanno incluso strumenti come Ask Image per riconoscere oggetti o testi nelle foto, Audio Scribe per trascrivere e tradurre registrazioni, e il classico prompt testuale per generare risposte, idee o codice.

Opzioni leggere o avanzate per Gemma 4

Ovviamente far girare un modello IA potente direttamente sul telefono impone dei limiti tecnici: le versioni più performanti di Gemma 4 richiedono una quantità significativa di memoria libera e risorse di calcolo. Google ha quindi proposto più varianti del modello, alcune leggere (adatte a telefoni Android di fascia media) e altre più avanzate, pensate per dispositivi con almeno 6 GB di RAM liberi per reggere compiti più complessi senza blocchi o surriscaldamento.

Integrazione con i dispositivi Android e iPhone

Per chi usa Android in modo più tradizionale, Google offre anche l’app ufficiale Gemini, scaricabile dal Play Store, che integra il potente assistente IA nell’esperienza quotidiana del telefono. Una volta installata, Gemini può sostituire l’assistente vocale predefinito (come Google Assistant) e diventare la prima interfaccia a cui chiedere aiuto con chiamate, messaggi o ricerche — anche tramite comandi vocali come “Hey Google”.

Sull’iPhone, l’esperienza è simile: scaricando Google Gemini dall’App Store ottieni accesso diretto all’assistente IA di Google con lo stesso potenziale di generazione testi, supporto immagini e funzionalità conversazionali presenti su Android.

Questa evoluzione mette un potente strumento di intelligenza artificiale nelle tasche di milioni di persone, abbattendo l’idea che l’IA “forte” debba necessariamente restare nel cloud. Con la possibilità di usarla offline e con pieno controllo dei propri dati, si apre un nuovo capitolo nell’uso quotidiano dell’IA sugli smartphone — e siamo solo all’inizio.