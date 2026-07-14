Come attivare il Wi-Fi e far volare la connessione: è facilissimo e cambia tutto

L’obiettivo è chiaro: tenere il passo con case sempre più piene di dispositivi connessi, dagli smartphone alle smart tv, dalle console alla domotica, fino allo streaming. Per chi lo usa, la promessa è una connessione domestica più veloce, più stabile e con meno ritardi, anche quando la rete è affollata. Dietro questa semplicità apparente, però, c’è un salto tecnologico importante.

IEEE 802.11be, il Wi-Fi che punta al multi-gigabit

Il Wi-Fi 7, chiamato anche 802.11be Extremely High Throughput, è l’evoluzione di Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E. La direzione è la stessa, ma il passo è più lungo: aumentare in modo netto la capacità delle reti senza fili. Secondo le specifiche della Wi-Fi Alliance, lo standard può raggiungere, in condizioni teoriche, circa 46 Gbps di velocità massima aggregata. È un numero da laboratorio, non quello che si misura tutti i giorni sul divano di casa. Ma serve a capire la portata del cambiamento.

Nella vita reale contano molte altre cose: il router Wi-Fi 7, il dispositivo collegato, la distanza, i muri, le interferenze delle reti vicine e, naturalmente, la qualità della linea Internet che arriva in casa. In un’abitazione grande, il vantaggio può farsi notare soprattutto quando più persone usano la rete nello stesso momento: una videochiamata in salotto, una partita online in camera, un film in 4K sulla smart tv. È qui che il Wi-Fi multi-gigabit prova davvero a fare la differenza.

Un router domestico al centro della casa, simbolo del passaggio al Wi‑Fi 7 per una rete più veloce e stabile con più dispositivi connessi.

OFDMA, 4096-QAM, MLO e Preamble Puncturing: cosa c’è dietro il salto

Una delle basi resta la tecnologia OFDMA, già vista con il Wi-Fi 6. In sostanza, il canale radio viene diviso in porzioni più piccole, le cosiddette unità di risorsa, così da servire più dispositivi in modo più ordinato. Il router non “parla” più a un solo apparecchio alla volta, ma distribuisce meglio i pacchetti di dati. Risultato: meno attese e meno ingorghi.

Con il Wi-Fi 7 arriva anche la modulazione 4096-QAM, che trasporta 12 bit per simbolo contro i 10 bit della 1024-QAM usata dal Wi-Fi 6. Il guadagno teorico è intorno al 20% nella quantità di dati trasmessi, ma solo quando il segnale è pulito e il dispositivo si trova abbastanza vicino al router. Una condizione non sempre scontata, soprattutto negli appartamenti pieni di reti sovrapposte.

Tra le novità più importanti c’è poi la Multi-Link Operation, o MLO. Permette ai dispositivi compatibili di usare più bande insieme, in particolare 5 GHz e 6 GHz, invece di restare legati a un solo collegamento. Se una banda è affollata, il traffico può spostarsi e gestirsi meglio. Il Preamble Puncturing, invece, consente di tagliare fuori le parti disturbate di un canale e continuare a usare il resto. Sembra un dettaglio da addetti ai lavori, ma nei condomìni, dove le reti si pestano spesso i piedi, può avere effetti molto concreti.

Più velocità, meno ritardi: dove il Wi-Fi 7 migliora davvero sul Wi-Fi 6

Il miglioramento più evidente del Wi-Fi 7 riguarda la velocità, ma non è l’unico. Le larghezze di canale possono arrivare fino a 320 MHz sulla banda a 6 GHz, contro i 160 MHz delle generazioni precedenti. In pratica, raddoppia lo spazio a disposizione per far passare i dati. Vale però una precisazione: questo vantaggio si vede solo dove la banda a 6 GHz è disponibile e con dispositivi compatibili.

Per chi gioca online o usa applicazioni in tempo reale, il tema centrale è forse la latenza, cioè il ritardo con cui i dati viaggiano tra dispositivo e rete. Il nuovo standard è pensato per ridurla in modo sensibile rispetto al Wi-Fi 6, grazie alla gestione simultanea dei collegamenti e a una distribuzione più ordinata del traffico. Niente miracoli, però: se la linea esterna è lenta o instabile, il Wi-Fi non può cambiarne la natura. Può però evitare che sia proprio la rete di casa a diventare il punto debole.

Anche la stabilità migliora quando molti dispositivi sono collegati insieme. I sistemi MU-MIMO diventano più evoluti e, sui router di fascia alta, possono arrivare a gestire fino a 16 stream simultanei. Nella pratica, però, smartphone, tablet e notebook spesso restano su configurazioni più basse, come 2×2. È un dettaglio da tenere a mente prima di aspettarsi, in casa, le prestazioni promesse dalla scheda tecnica.

Router Wi-Fi 7 e dispositivi compatibili: quando ha senso cambiare

I primi router Wi-Fi 7 sono stati presentati al Ces di Las Vegas nel 2024. Nel corso del 2025 la disponibilità è cresciuta, con modelli proposti dai principali produttori di apparati di rete. Per usare davvero il nuovo standard, però, non basta cambiare router: anche smartphone, computer, smart tv o console devono supportare il Wi-Fi 7. In caso contrario continueranno a collegarsi con gli standard precedenti.

La buona notizia è la retrocompatibilità. Un router Wi-Fi 7 funziona anche con dispositivi Wi-Fi 6, Wi-Fi 5 o più vecchi. Non serve quindi sostituire tutto in blocco. L’aggiornamento ha più senso per chi ha una casa con molti apparecchi connessi, usa streaming ad alta definizione, gaming online, backup su rete locale o sistemi smart distribuiti in più stanze.

Per un appartamento piccolo, con pochi dispositivi e una linea Internet non particolarmente veloce, un buon router Wi-Fi 6 può ancora bastare. Diverso il caso di chi compra oggi un nuovo apparato e vuole tenerlo per diversi anni: scegliere un router Wi-Fi 7 può essere una scelta prudente. Non solo per la velocità, ma per la capacità di reggere una rete domestica sempre più affollata. Ormai la connessione di casa passa anche da lì.