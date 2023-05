Come Aggiungere Emoji alla Barra di Stato di iPhone: Guida passo-passo

Desideri aggiungere un tocco personale al tuo iPhone aggiungendo un’emoji alla barra di stato? È possibile farlo utilizzando la funzionalità Focus di Apple, che ha sostituito il “Non disturbare” quando iOS 15 è stato lanciato nel 2021.

Emoji sulla barra di stato: guida facile

In questa guida vi spieghiamo tutti i passaggi necessari per aggiungere una emoji nella status bar di iPhone:

vai su Impostazioni > Focus

> tocca il pulsante di aggiunta ( + ) nell’angolo superiore destro dello schermo per creare una nuova modalità Focus.

( ) nell’angolo superiore destro dello schermo per creare una nuova modalità Focus. Crea una modalità Focus personalizzata e dale il nome che preferisci (ad esempio, “Emoji”). Tieni presente che, sebbene il nome non apparirà sulla barra di stato del tuo iPhone, potrebbe apparire in altri posti, come la schermata di blocco.

Tieni presente che, sebbene il nome non apparirà sulla barra di stato del tuo iPhone, potrebbe apparire in altri posti, come la schermata di blocco. Seleziona qualsiasi delle opzioni di icone emoji disponibili e scegli un colore per essa. Il colore non è molto rilevante in quanto non potrai vederlo nella tua barra di stato o sulla schermata di blocco.

Al momento della scrittura, ci sono quasi 50 icone tra cui scegliere per aggiungere alla barra di stato del tuo iPhone. Oltre alle opzioni ovvie come un cuore e una faccina sorridente, puoi anche selezionare icone come uno stetoscopio, una lampadina, una forchetta e un coltello, e un’impronta di zampa.

Tocca Avanti, poi tocca Personalizza Focus per scegliere chi e quali app possono inviarti notifiche mentre stai utilizzando questa modalità Focus.

Se vuoi usare questa funzionalità solo per ottenere un’emoji nella barra di stato del tuo iPhone, allora non hai bisogno di silenziare alcuna notifica.

Dopo averla creata, devi attivare la tua nuova modalità Focus dal Centro di Controllo. Per farlo:

scorri verso il basso dall’angolo superiore destro (o scorri verso l’alto dal basso se il tuo iPhone ha un pulsante Home)

tocca Focus

seleziona la tua nuova modalità Focus.

Una volta attivata, il tuo Emoji Focus apparirà sulla barra di stato del tuo iPhone e sulla schermata di blocco. Se sei collegato ad altri dispositivi Apple, come un Mac o un Apple Watch, la tua emoji scelta apparirà anche sui loro rispettivi schermi. In conclusione, personalizzare la barra di stato del tuo iPhone con un’emoji è un processo semplice e veloce grazie alla funzionalità Focus di Apple. Provalo e aggiungi un tocco di colore e personalità al tuo dispositivo!