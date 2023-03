Colori iPhone: ecco qual è il migliore in assoluto da scegliere

Molti utenti non hanno dubbi, altri invece se lo domandano fino all’ultimo istante: quale colore scegliere al momento dell’acquisto del nuovo iPhone? Qual è il colore migliore in assoluto? E il peggiore? Se da una parte ci sono indubbiamente considerazioni estetiche (e lì alziamo le mani), noi, esperienza alla mano, crediamo di avere la risposta definitiva. Vediamo se riusciamo a convincervi.

Un importante disclaimer

Innanzitutto, diciamolo subito. È importante sottolineare che l’acquisto di un iPhone non dovrebbe basarsi solo sul colore. Ci sono molti altri fattori -e ben più importanti- da considerare, come le specifiche tecniche, le funzionalità, il prezzo e la durata della batteria. Detto questo, non c’è niente di male nel voler scegliere un colore che vi piace e che vi renda felici ogni volta che posate gli occhi sul telefono.

Questione di Feeling

Dal punto di vista dell’estetica personale, nulla da obiettare. iPhone 13 è disponibile nei colori rosso, blu, bianco, nero, rosa e viola. iPhone 14 in mezzanotte, blu, galassia, viola e (PRODUCT)RED; iPhone 14 e iPhone 14 Plus invece c’è in mezzanotte, blu, galassia, viola e (PRODUCT)RED. I materiali e i colori più stilosi, invece, li hanno in esclusiva i modelli di punta: iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max sono disponibili nei colori viola scuro, argento, oro e nero siderale, nei modelli da 128GB, 256GB, 512GB e 1TB.

Ognuna di queste tonalità ha il suo fascino e la sua personalità, quindi la scelta dipende principalmente dallo stile personale. Ma Apple sa quanto la questione estetica sia trainante, ed ecco perché studia design più accattivanti per i telefoni di fascia alta.

Persone energiche e vivaci potrebbero voler scegliere tonalità come il rosso o il blu. Il rosso è un colore audace e passionale, mentre il blu è più tranquillo e rilassante. Bianco e nero vanno su tutto, non passano mai di moda e si adattano a qualsiasi stile. Il bianco è luminoso e pulito, mentre il nero è elegante e sofisticato.

E anche il rosa è delicato e gradevole, adatto a utenti che cercano un colore morbido, mentre il viola -chissà perché- ci verrebbe da consigliarlo a persone creative e artistiche.

Questioni Tecniche

E ora veniamo alla parte più interessante del post. Nel corso degli anni, in Redazione, abbiamo avuto iPhone di diversi colori e materiali. Dall’alluminio e scura dei primi tempi, alla livrea colorata e plasticosa di quelli successivi, fino ai modelli più recenti in bianco e nero. Abbiamo vissuto un po’ tutto l’arco cromatico, e possiamo affermare quanto segue.

Dal momento che tutti gli iPhone -a parità di modello- sono costruiti con lo stesso hardware, in teoria logica dice che il colore non influisca sulla qualità del telefono in termini di prestazioni. Il che è molto vero: se vi preoccupano le performance, il colore è ininfluente. Ma non è vero che ogni colore sia assolutamente identico.

Per esempio, alcuni colori di iPhone possono influire sulla visibilità dello schermo. Un iPhone con schermata nera potrebbe risultare più difficile da leggere se il telefono ha la scocca e la cornice bianca.

Ma sopratutto, un telefono nero tende a surriscaldarsi molto più in fretta rispetto a uno bianco. Abbiamo usato iPhone sulla neve in montagna e sulle spiagge tropicali sotto al solleone, e la differenza di risposta all’ambiente tra modelli e colori diversi è stata eclatante.

Avete presente quando, d’estate e all’aperto, la luminosità dello schermo cala repentinamente proprio nel momento in cui serve di più, e a malapena si riesce a leggerne i contenuti? Ciò accade perché, esposto ai raggi del sole, il telefono raggiunge una temperatura operativa critica; così per evitare un eccessivo dispendio di batteria e un eccessivo surriscaldamento, Apple abbassa la luminosità massima del dispositivo.

Nella nostra esperienza, l’iPhone bianco mantiene la luminosità al massimo molto più a lungo. E c’è di più. A parità di esposizione solare, un iPhone nero tende a entrare in protezione termica molto prima del bianco. L’avviso di temperatura indica che il telefono non sarà utilizzabile, neppure per telefonate di emergenza. Quando è in questo stato, la ricarica, compresa la ricarica wireless, rallenta o si ferma, lo schermo diventa meno luminoso o nero, il segnale mobile potrebbe indebolirsi, il flash della fotocamera viene temporaneamente disabilitato e le prestazioni calano. Una scocca nera, attirando una quantità maggiore di raggi solari, è più soggetta a questi problemi.

Colori iPhone: Chi Vince e Chi perde

Eccoci dunque alle nostre conclusioni. Il colore di iPhone migliore in assoluto, per come la vediamo noi, è il bianco. Seguito, dal più chiaro al più scuro, dalle altre tonalità. Il colore di iPhone peggiore in assoluto invece è il nero. Che dite, vi abbiamo convinti? Qualcosa ci dice che al cuor -e ai gusti personali- non si comanda.

