Cinque errori che accorciano la vita della tua smart TV (e come evitarli)

Un televisore moderno dovrebbe durare anni, eppure spesso smette di funzionare prima del tempo. A fare la differenza sono piccole abitudini sbagliate, tutte facili da correggere.
Un televisore moderno dovrebbe durare anni, eppure spesso smette di funzionare prima del tempo. A fare la differenza sono piccole abitudini sbagliate, tutte facili da correggere.
Mattia Di Gennaro
Pubblicato il 15 giu 2026
Cinque errori che accorciano la vita della tua smart TV (e come evitarli)

Il primo errore riguarda la collocazione, ed è anche il più comune. Quando si sceglie dove sistemare la TV si guarda quasi sempre all’arredamento, dimenticando tutto il resto, e si finisce per appenderla o appoggiarla sopra un termosifone oppure in una posizione esposta alla luce diretta del sole. Oltre ai riflessi fastidiosi che rovinano la visione, schermo e scocca si surriscaldano inutilmente, con possibili conseguenze sui componenti interni.

Meglio scegliere una zona in ombra e lontana dalle fonti di calore, evitando però anche l’estremo opposto, cioè i mobili completamente chiusi, perché il pannello ha bisogno di spazio per dissipare il calore che produce.

Gli errori da non fare con la propria TV

Sul fronte della pulizia l’istinto è spesso quello sbagliato. Spruzzare detergenti universali o altri prodotti chimici sullo schermo, così come passare carta da cucina o panni abrasivi, fa generalmente più male che bene e rischia di rovinare il rivestimento. La regola corretta è un panno in microfibra morbido e asciutto, sufficiente a rimuovere polvere e impronte, da inumidire solo leggermente in presenza di sporco più ostinato. Un gesto banale, ma che ripetuto nel modo sbagliato lascia segni permanenti.

Gli errori da non fare con la propria TV-melablog.it

Il terzo errore è sottovalutare la fragilità del dispositivo quando lo si sposta. Un televisore moderno è sottile e delicato, eppure capita spesso di trasportarlo da soli: è invece preferibile sollevarlo sempre in almeno due persone, senza mai premere sul pannello, che è la parte più vulnerabile. Quando si prevede di dover spostare l’apparecchio in futuro, per esempio in vista di un trasloco, conviene conservare la confezione originale con le sue protezioni, pensate proprio per ridurre i rischi durante il movimento.

Le ultime due abitudini ruotano attorno alla presa di corrente e, curiosamente, vanno in direzioni opposte. Staccare la spina ogni sera per timore dei consumi in standby è in realtà controproducente: anche da spento il televisore potrebbe essere impegnato a salvare dati o a installare aggiornamenti, processi che è meglio non interrompere bruscamente. A proposito di aggiornamenti, conviene anzi controllare con regolarità che ce ne siano di disponibili e installarli, perché migliorano stabilità e sicurezza. La spina, insomma, va lasciata al suo posto nella normale routine quotidiana.

Diverso è il discorso durante i forti temporali estivi, che in Italia non mancano e portano con sé il rischio di sovratensioni dovute ai fulmini. In quei casi la scelta più sicura è scollegare temporaneamente il televisore e gli altri apparecchi sensibili, come un eventuale box per lo streaming o l’Apple TV, possibilmente quando sono già spenti da un po’. La stessa precauzione vale prima di partire per le vacanze. Un piccolo investimento utile è la ciabatta con protezione da sovratensione: collegandovi la TV invece di inserirla direttamente nella presa si riduce sensibilmente il rischio di danni da sbalzi di corrente, anche se contro un fulmine caduto direttamente sull’abitazione nessun dispositivo del genere può davvero fare miracoli.

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