Android Auto cambia faccia: arrivano YouTube, Gemini e le mappe in 3D nel cruscotto

Google ha annunciato una serie di novità che arriveranno nel corso del 2026, alcune molto visibili e altre più silenziose. Il primo cambiamento si nota a colpo d’occhio, perché l’interfaccia adotta il nuovo linguaggio visivo dell’azienda, con caratteri più moderni, animazioni morbide e sfondi ereditati dal cellulare. La schermata smette di apparire rigida e guadagna un tocco più personale, complici anche i widget, piccole schede con meteo, contatti frequenti o scorciatoie utili che restano a portata di mano persino con la navigazione attiva.

Anche le mappe si trasformano. La nuova navigazione immersiva mostra edifici, cavalcavia e rilievi in una vista tridimensionale più ricca, mentre gli elementi che servono davvero alla guida, come corsie, semafori e segnali di stop, vengono evidenziati per non costringere il conducente a cercarli sullo schermo.

Android Auto, come cambia con le novità

La funzione più chiacchierata, però, è un’altra. Per la prima volta Android Auto supporterà ufficialmente app video come YouTube, ma a una condizione precisa: i contenuti si vedranno solo a veicolo fermo, parcheggiato o in carica, mai durante la marcia. Google parla di riproduzione in alta definizione e a 60 fotogrammi al secondo sulle auto compatibili, con arrivo previsto più avanti nell’anno e su modelli selezionati con Android 17 o versioni successive.

Pensata soprattutto per le elettriche, dove l’attesa alla colonnina è ormai parte della routine, la novità prevede anche che il video passi automaticamente al solo audio quando l’auto riparte.

Sul fronte dell’intelligenza artificiale entra in scena Gemini, come assistente vocale più naturale capace di capire comandi meno robotici. Si può chiedere un percorso, farsi riassumere un’informazione o risolvere un dubbio senza staccare gli occhi dalla strada. Il salto più ambizioso riguarda una funzione che legge meglio il contesto e può, per esempio, individuare una domanda dentro un messaggio e proporre una risposta pronta da inviare pescando tra SMS, posta e calendario.

C’è una distinzione che conviene tenere a mente, quella tra Android Auto e le auto con Google integrato. Nel primo caso è il telefono a collegarsi allo schermo; nel secondo il sistema vive dentro il veicolo e accede più a fondo al suo hardware. Da qui nascono funzioni specifiche, come la possibilità di chiedere a Gemini cosa significhi una spia sul cruscotto, o una guida di corsia che sfrutta la telecamera frontale per suggerire cambi e uscite.

Google ricorda che Android Auto è già presente su oltre 250 milioni di auto compatibili, numeri che spiegano perché questo restyling pesi più di un semplice ritocco estetico. Quanto e come ciascun automobilista vedrà arrivare le novità, però, dipenderà dal modello, dal Paese e dai tempi di distribuzione, che non saranno uguali per tutti.