Ho messo questa bustina da 0,10 centesimi nella borsa e ho salvato il mio smartphone: me lo hanno consigliato in negozio e funziona

La prima cosa da chiarire è cosa fa, e cosa non fa, quella bustina. Il gel di silice non raffredda nulla e non abbassa la temperatura dello smartphone: cattura l’umidità. Può trattenere fino a circa il 40% del proprio peso in vapore acqueo quando l’aria è satura, riducendo l’umidità relativa nello spazio chiuso in cui si trova. In una borsa, in una custodia rigida, nella tasca interna dello zaino è lì che agisce.

In estate il problema vero degli smartphone non è quasi mai il calore in sé, ma la condensa. Il passaggio rapido dal caldo esterno all’aria condizionata, l’umidità della spiaggia, il sudore, una giornata afosa: il vapore che si deposita sui contatti e sotto il vetro della fotocamera è ciò che corrode e appanna. La bustina lavora su questo, non sui gradi. Tenuta vicino al dispositivo, mantiene secco il microclima intorno e riduce la formazione di umidità all’interno.

Perché una piccola bustina può salvare lo smartphone

Qui emerge il dettaglio meno intuitivo. Il gel di silice rende al meglio sotto i 25 °C e perde parte della capacità di assorbimento man mano che la temperatura sale. Proprio nelle giornate più calde e umide — quelle in cui sembrerebbe più utile — la sua efficienza cala. Non smette di funzionare, ma chi se lo immagina come un rimedio potenziato dall’afa ha capito il contrario di come si comporta il materiale.

Vale la pena ricordare un limite oggettivo, che riguarda il telefono prima che la bustina. Apple indica per iPhone e iPad un intervallo di funzionamento tra 0 e 35 °C, con conservazione tra -20 e 45 °C, e avverte che l’uso prolungato in condizioni molto calde può ridurre in modo permanente la durata della batteria. Nessun essiccante interviene su questo: contro il sole diretto o il cruscotto rovente l’unica difesa è non esporre il dispositivo.

Un particolare laterale, che spiega perché quelle bustine costano così poco e si trovano ovunque. Molte contengono cloruro di cobalto come indicatore: i granuli partono blu e virano al rosa quando hanno assorbito circa l’8% del proprio peso in umidità, segnalando che sono sature. A quel punto non vanno buttate. Si rigenerano in forno intorno ai 150 °C finché torna il colore blu, e si riutilizzano. La stessa bustina da pochi centesimi può durare stagioni.

Esistono essiccanti più aggressivi — il cloruro di calcio, in condizioni di umidità al 90%, ne assorbe circa dieci volte tanto. Ma il gel di silice resta lo standard per un motivo pratico: è inerte, non corrosivo, atossico, e si può lasciare a contatto con l’elettronica senza rischi. Quanto a quante bustine servano davvero in una borsa, dipende da quanto è chiuso lo spazio: in un ambiente aperto, una sola fa poco.