Tutto o quasi oggi è in streaming: film, serie TV, documentari, programmi TV, eventi sportivi e potrei continuare. Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+ e DAZN sono solo alcune delle piattaforme che utilizziamo quotidianamente e le trovi tutte anche sul Chromecast con Google TV in versione HD, più accessibile economicamente rispetto ad altre proposte sul mercato. Oggi ti costa solo 29,99€ grazie allo sconto Amazon del 25%.

Chromecast con Google TV (HD) è la tua casa dello streaming: Netflix, Prime Video, DAZN e altro ancora

Dal punto di vista estetico non cambia nulla rispetto alla versione 4K. Nella confezione troverai il Chromecast con Google TV (HD) da “nascondere” dietro il televisore che vuoi diventi finalmente smart e il comodissimo telecomando Bluetooth munito anche dei pulsanti per aprire rapidamente Netflix e YouTube e di quello per gestire il tutto tramite comandi vocali, sfruttando ovviamente Google Assistant.

Inoltre, l’Assistente Google ha un pulsante dedicato sul telecomando in dotazione, in modo da poter trovare facilmente qualcosa da guardare o fare domande di tutti i giorni come “com’è il traffico per andare al lavoro”.

Google TV è una piattaforma completa, che ti consente di lanciarti nel mondo dello streaming in modo fluido, sicuro e rapido. A tua disposizione i principali servizi (e ci mancherebbe!), come Netflix, DAZN, Disney+, Prime Video, RaiPlay, Infinity e via dicendo.

È la casa del vostro intrattenimento, che riunisce film, serie TV e altro ancora, in modo che possiate trovare ciò che volete guardare senza dover saltare da un’app all’altra.

Google promette un’esperienza eccellente, “indipendentemente dal televisore su cui si sta guardando“, trasmettendo contenuti in alta definizione con HDR a 1080p. Ecco, è proprio questa l’unica vera differenza con il modello originale: manca il 4K, ma non è mica la fine del mondo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.