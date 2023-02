Oggi non è un giorno qualunque per Disney+ e per tutti gli appassionati dell’universo immaginario Marvel. Sulla piattaforma di streaming della Casa di Topolino arriva finalmente Black Panther: Wakanda Forever, cinecomic uscito in sala nel 2022 e sequel dell’acclamata pellicola del 2018 con il compianto Chadwick Boseman.

Non devo certamente dirti io che lo spettacolare film – con all’attivo ben 5 candidature agli Oscar – puoi guardarlo anche su iPhone, iPad e Mac. L’app di Disney+ è scaricabile gratuitamente da AppStore.

Black Panther: Wakanda Forever è ora su Disney+!

Doppia minaccia per il Wakanda

Il trentesimo film del Marvel Cinematic Universe (e l’ultimo della Fase 4, a voler essere più precisi) ci porta nuovamente nel regno di Wakanda, supertecnologico come sempre. Dopo la morte di T’Challa/Black Panther – e non è uno spoiler… – Nakia, Shuri, Ramonda e gli altri devono fronteggiare non una, ma ben due nuove minacce.

La prima è quella delle potenze mondiali, che vogliono invadere il regno del Wakanda per impossessarsene. La seconda invece viene, inaspettatamente, dal mare. Namor, il re di Talokan, vuole estendere il suo dominio anche in superficie, e il Wakanda è un ostacolo per i suoi piani.

Non posso dirti altro (c’è ad esempio da scoprire chi raccoglierà l’eredità di T’Challa!), ma ti consiglio di recuperare quanto prima Black Panther: Wakanda Forever. E se lo hai già visto al cinema, questa è l’occasione buona per goderti nuovamente lo spettacolo.

Il trailer di Black Panther: Wakanda Forever

Il cast di Black Panther: Wakanda Forever

In Black Panther: Wakanda Forever c’è un mix di vecchie e nuove conoscenze. Purtroppo, come anticipato poco sopra, a vestire il panni del protagonista non c’è Chadwick Boseman, prematuramente scomparso nel 2020. Il cast del film diretto da Ryan Coogler è composto da:

Shuri: Letitia Wright

Nakia: Lupita Nyong’o

Okoye: Danai Gurira

M’Baku: Winston Duke

Riri Williams: Dominique Thorne

Ayo: Florence Kasumba

Namor: Tenoch Huerta

Everett Ross: Martin Freeman

Ramonda: Angela Bassett

Il mondo di Disney+

Black Panther: Wakanda Forever è disponibile da oggi 1° febbraio su Disney+. La piattaforma di streaming ti offre tutto quello che potresti desiderare sull’universo Marvel, è vero, ma c’è anche tanto altro. Trovi infatti i grandi classici Walt Disney, i capolavori firmati Pixar, i documentari NatGeo, film e serie TV a tema Star Wars e tantissimi altri contenuti originali e non pronti a farti immergere in esperienze incredibilmente coinvolgenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.