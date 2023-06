Chip M2 Ultra: i risultati del benchmark rivelano notevoli miglioramenti delle prestazioni

Sono emersi i primi risultati dei benchmark per il nuovo chip M2 Ultra di Apple su Geekbench 6, offrendo un’anteprima delle migliorie delle prestazioni della CPU. Questo potente chip di fascia alta è disponibile nei nuovi modelli Mac Studio e Mac Pro, i quali verranno lanciati la prossima settimana.

Il nuovo chip M2 Ultra di Apple: prestazioni superiori per i nuovi Mac Studio e Mac Pro

I risultati attuali mostrano alcune variazioni, ma il Mac Studio con il chip M2 Ultra sembra ottenere punteggi single-core e multi-core che si attestano intorno a 2.800 e 21.700, rispettivamente. Come previsto, questi punteggi confermano che il chip M2 Ultra offre prestazioni della CPU fino al 20% più veloci rispetto al precedente chip M1 Ultra, come pubblicizzato da Apple. Ciò significa che l’M2 Ultra è attualmente il chip più veloce mai rilasciato da Apple.

Ancora più interessante, i punteggi rivelano che il nuovo Mac Pro dovrebbe offrire prestazioni complessive della CPU circa due volte più veloci rispetto al precedente Mac Pro basato su Intel con processore Xeon W a 28 core. Questa conquista è ancor più impressionante considerando che il nuovo Mac Pro ha un prezzo di partenza di $6.999, mentre il modello basato su Intel a 28 core partiva da $12.999, quasi il doppio del prezzo. Durante il keynote del WWDC, Apple ha dichiarato che il nuovo Mac Pro è fino a tre volte più veloce del modello basato su Intel, ma questa affermazione si riferisce esclusivamente a “flussi di lavoro professionali del mondo reale” come la transcodifica video e la simulazione 3D.

Il motivo principale per considerare il Mac Pro rispetto al Mac Studio è la presenza di sei slot di espansione PCIe disponibili nella torre desktop. Altrimenti, i clienti dovrebbero prendere in considerazione il Mac Studio, in quanto può essere configurato con il chip M2 Ultra risparmiando $3.000 rispetto al Mac Pro.

I nuovi Mac Studio e Mac Pro sono già disponibili per l’ordine e arriveranno ai clienti e nei negozi a partire da martedì 13 giugno. Questi potenti dispositivi offrono prestazioni superiori grazie al chip M2 Ultra, garantendo un’esperienza di utilizzo eccezionale per i professionisti e gli utenti più esigenti.