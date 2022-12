Non ci dilungheremo per 400 parole con millemila consigli: niente app, né servizi a pagamento, né registri delle opposizioni. Ve ne diamo uno, definito, drastico, immediato, poco ortodosso ma di indubbia efficacia. Ecco come bloccare le chiamate indesiderate su iPhone, e farla finita una volta per tutte.

Negli anni le abbiamo provate tutte. Abbiamo creduto ciecamente al Registro delle Opposizioni prima versione, e abbiamo ingenuamente sperato nella seconda. Abbiamo tentato la strada delle applicazioni di blocco delle telefonate, che in generale funzionicchiano ma hanno alcuni difetti:

Non eliminano il problema di dover controllare chi sta chiamando e prendere una decisione, interrompendo il flusso di lavoro/divertimento. Chiedono soldi per l’abbonamento. I numeri dei maledetti call center cambiano di continuo, e spesso non ci sono record su Internet. Queste app ci stanno antipatiche perché basano il loro business sulle segnalazioni che fanno gli utenti, senza i quali non esisterebbero. Lucrano sul loro lavoro, insomma.

Alla fine, ci eravamo creati un sistema manuale di verifica dei numeri: chiama un numero sconosciuto, si butta giù la telefonata, si verifica su Google se è un call center, e infine si blocca come spieghiamo qui. Ma era una procedura macchinosa ma che ci ha aiutato a capire una cosa importante: nel 99,9% dei casi, i numeri non in rubrica erano sempre call center. E così, finiva che li bloccavamo a scatola chiusa, anche quando non trovavamo segnalazioni a riguardo (magari perché è un numero nuovo).

Da lì abbiamo avuto l’intuizione e da allora viviamo sereni. Ecco il nostro segreto per bloccare call center e seccatori su iPhone.

Silenzia Numeri Sconosciuti

Per legge, i call center non possono più effettuare chiamate anonime: deve sempre risultare un numero di telefono. Il trucco consiste nel silenziare i numeri sconosciuti, cioè quei numeri che non sono presenti nella tua rubrica dei Contatti. Cosa che puoi fare in:

Impostazioni → Telefono → Silenzia Numeri sconosciuti

Quando attivi il silenziamento dei numero sconosciuti, le chiamate da numeri che non conosci verranno silenziate e automaticamente inoltrate alla segreteria telefonica. Il telefono non squillerà ma ti avviserà che c’è una chiamata silenziata in corso, e il numero verrà visualizzato nell’elenco delle chiamate recenti. Ciò ti darà la possibilità, se lo desideri, di bloccarle in un secondo momento, e non ti avrà distratto dalle tua occupazioni.

Queste chiamate inoltre non arrivano su Apple Watch né sui bracciali e orologi smart di altra marca.

Tutte le telefonate provenienti dai contatti registrati in rubrica, dai numeri presenti nelle chiamate recenti in uscita e dai suggerimenti di Siri invece continueranno essere ricevute.

Il pro di questa soluzione è che in questo modo bloccherete il 100% delle chiamate indesiderate. La contropartita è che potreste bloccare anche qualche chiamata attesa, qualche falso positivo. Ma basta disattivare la feature quando si aspetta una chiamata importante, per poi riattivarla quando possibile. Ci ha cambiato la vita: provate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.