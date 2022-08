Che accadrebbe, se Apple vendesse solo iPhone?

Che accadrebbe se, dall’oggi al domani, in un attimo di follia Apple decidesse di smettere di vendere Mac, iPad, servizi e tutto il resto, e si concentrasse solo su iPhone? È una domanda fine a se stessa, per carità, ma l’unica risposta possibile è probabilmente anche la più scioccante: chiuderebbe baracca e burattini entro poco tempo.

Una parte importantissima del fatturato di Apple deriva da iPhone, ma questo non fa di lei una società di telefonia cellulare; anzi, se ci pensate tutte le società specializzate che furoreggiavano negli anni ’90, tipo Nokia o Motorola, ora sono sparite dalla circolazione. Perché per essere competitivi in questo mercato, oramai, serve molto più che saper fare telefoni.

Serve un sistema operativo all’avanguardia, una comunità di sviluppatori affiatata che crei le app e i giochi di terze parti, e serve pure un ecosistema coeso che aumenti il valore del telefono stesso. Senza Mac e iPad, e senza le tecnologie che fanno da ponte come Continuity e iCloud, iPhone avrebbe sarebbe molto meno utile di quel che è.

E a tal proposito, per creare app iPhone, serve comunque un Mac. Senza quest’ultimo, anche la sviluppo di software per l’App Store si fermerebbe, e poco dopo iPhone appassirebbe e morirebbe.

Ma c’è un’altra ragione molto importante per cui non ha senso smettere di vendere gli altri prodotti (oltre al fatto che macinano un sacco di utili). Il mercato degli smartphone è stra-saturo, e oramai ognuno di noi possiede almeno un telefonino, se non due. Dunque, per aumentare il fatturato, Apple sta spostando sempre più il peso sui servizi come iCloud, gli abbonamenti, Apple Music, AppleTV+, Apple Arcade e da qualche tempo perfino Apple Fitness+. In altre parole, si è esaurita l’Eldorado dei nuovi clienti da catturare, e chi usa iPhone continuerà probabilmente a farlo, mentre chi ha scelto Android difficilmente cambierà idea.

In questo scenario l’unico modo che ha per veder crescere il fatturato è appioppando abbonamenti di tutti i tipi agli utenti. Figuriamoci quindi se può permettersi il lusso di perdere qualunque tipo di posizione di rendita.