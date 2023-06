ChatGPT per iOS integra Bing nell'app per gli abbonati a pagamento

OpenAI ha rilasciato l’app ChatGPT ufficiale per iOS a maggio, e da allora ha continuato a migliorare l’esperienza degli utenti con nuove funzionalità. L’ultima aggiunta è l’integrazione di Bing di Microsoft, che offre agli abbonati a pagamento un potente strumento di ricerca direttamente all’interno dell’app.

ChatGPT sfrutta la potenza di Bing per offrire risposte sempre aggiornate

L’integrazione di Bing è stata introdotta con l’obiettivo di fornire risposte ancora più accurate e aggiornate. Grazie a questa funzionalità, gli utenti possono sfruttare la potenza di Bing combinata con l’intelligenza artificiale di GPT-4 per ottenere informazioni complete e approfondite su eventi e argomenti attuali. Mentre ChatGPT è stato addestrato con dati fino a settembre 2021, l’integrazione con Bing consente di accedere a dati più recenti, garantendo così risposte sempre aggiornate.

È importante sottolineare che l’integrazione di Bing è disponibile solo per gli abbonati a ChatGPT Plus. Questo abbonamento, al costo di 20 dollari al mese, offre agli utenti numerosi vantaggi, tra cui l’accesso a funzionalità esclusive come la navigazione con Bing. Per abilitare questa funzione, basta cercare l’opzione “Navigazione” nella sezione “Nuove funzionalità” dell’app e assicurarsi di passare al modello GPT-4.

È interessante notare che Microsoft ha recentemente effettuato un investimento multimiliardario in OpenAI. Questa partnership ha portato a un’intensa collaborazione tra le due società, con Bing che diventa il motore di ricerca predefinito per ChatGPT e l’intelligenza artificiale generativa di OpenAI che è stata integrata in Microsoft Edge e fa parte di Bing. Questo rende l’integrazione di Bing in ChatGPT per iOS un ulteriore passo avanti nella collaborazione tra OpenAI e Microsoft.

L’app ChatGPT per iOS è disponibile gratuitamente su App Store, consentendo agli utenti di accedere a un’esperienza di conversazione intelligente con l’IA di GPT-4. Tuttavia, per usufruire di funzionalità avanzate come l’integrazione di Bing, è necessario sottoscrivere un abbonamento ChatGPT Plus. L’app è accessibile in oltre 40 regioni in tutto il mondo, offrendo così a un vasto pubblico la possibilità di sfruttare appieno il potenziale dell’intelligenza artificiale di ChatGPT.

Con l’integrazione di Bing, ChatGPT per iOS diventa uno strumento ancora più potente per la ricerca di informazioni e la risoluzione di dubbi. Gli utenti possono ora ottenere risposte accurate e aggiornate su una vasta gamma di argomenti, direttamente dall’app stessa. L’aggiunta di questa funzionalità rafforza ulteriormente il ruolo di ChatGPT come uno dei principali assistenti virtuali basati sull’intelligenza artificiale disponibili per gli utenti di dispositivi iOS.