Casa smart a prova di ospiti: come creare un “dumb mode” semplice con Home Assistant e IKEA

L’idea è lineare, quasi controcorrente: creare un “dumb mode”, una modalità ridotta all’essenziale, che permetta a chi resta in casa per pochi giorni di accendere le luci, regolare alcune funzioni e muoversi senza il timore di “toccare il tasto sbagliato”.

Chi vive ogni giorno in una smart home sa come muoversi tra scorciatoie, sensori, scene e automatismi. Per un amico che dorme nella stanza degli ospiti, però, lo stesso sistema può trasformarsi in un piccolo rompicapo. Quale interruttore si può premere? Perché una luce si accende da sola? Come si abbassa il riscaldamento alle 23.30, magari dopo una cena finita tardi? Domande semplici, certo. Ma tornano spesso.

Il punto, spiegano gli appassionati di Home Assistant, non è rinunciare alla tecnologia. È evitare che la tecnologia diventi un ostacolo. Una casa con luci intelligenti, termostati collegati, sensori di presenza e comandi vocali dovrebbe restare comprensibile anche a chi non sa nulla di protocolli, hub o automazioni. “Non volevo fare un corso accelerato a ogni ospite”: è questo, in sostanza, il senso della soluzione raccontata da How-To Geek. Pochi comandi, sempre gli stessi, e un oggetto fisico da prendere in mano.

Telecomando IKEA e Home Assistant: quattro tasti mentali, zero complicazioni

Il cuore del sistema è un piccolo telecomando IKEA, economico e senza schermo. Nel caso citato viene usato il modello Rodret Zigbee, ormai fuori produzione, ma la stessa logica può essere replicata con alternative più recenti come IKEA Bilresa, venduto intorno ai 7 euro e basato su Matter over Thread. Due pulsanti, una batteria AAA, nessuna istruzione complicata.

Un telecomando fisico con pochi tasti rende una casa smart più semplice da usare anche per gli ospiti, senza app o account.

La gestione passa da Home Assistant, che riconosce quattro azioni: pressione breve e pressione lunga su ciascuno dei due tasti. Con una pressione breve si possono accendere o spegnere le luci della stanza degli ospiti; con una pressione lunga si possono comandare alcune luci del resto della casa, in base alle scelte del proprietario. Tutto qui. Niente menu, niente notifiche, niente app da installare alle undici di sera.

Fermarsi a quattro comandi non è una scelta casuale. Esistono telecomandi IKEA con più pulsanti, ma più funzioni significano anche più dubbi. E a quel punto si torna al problema di partenza. Il dumb mode funziona perché elimina il superfluo: l’ospite vede un telecomando, preme un tasto, ottiene un risultato chiaro. Come in una casa normale, solo con un po’ di automazione dietro le quinte.

Siri e Apple Home: clima, garage e accessi temporanei senza spiegazioni infinite

Per le funzioni più articolate, come riscaldamento, aria condizionata o apertura del garage, la soluzione descritta si appoggia a Siri e ad Apple Home. Home Assistant, attraverso l’integrazione HomeKit Bridge, può rendere visibili alcuni dispositivi nell’ecosistema Apple, così da controllarli con comandi vocali più immediati. L’ospite non deve sapere come funziona Home Assistant: gli basta pronunciare una frase comprensibile.

Un esempio concreto riguarda il sistema HVAC. Con uno script personalizzato, il comando “Hey Siri, raffredda la casa” può attivare l’aria condizionata, aprire le bocchette e portare la temperatura a 27 gradi. Dietro c’è una sequenza tecnica. Davanti, per chi usa la casa, resta una richiesta naturale. Ed è qui che la domotica dà il meglio: quando non pretende di essere spiegata.

Per chi ha un iPhone, Apple Home permette anche di aggiungere un ospite alla propria abitazione digitale, limitando l’accesso solo agli accessori scelti. Può essere utile con familiari, amici fidati o persone che si fermano qualche giorno. Chi non ha un iPhone può usare un dispositivo di riserva, se disponibile. Ma il telecomando fisico resta la soluzione più inclusiva: lo usa anche chi non vuole parlare con un assistente vocale.

La regola del “dumb mode”: una casa davvero smart deve restare semplice

La lezione del dumb mode va oltre il singolo telecomando. Una casa intelligente progettata bene dovrebbe continuare a funzionare anche quando le automazioni non partono, il server è offline o la connessione fa i capricci. Gli interruttori fisici non dovrebbero diventare inutilizzabili per soluzioni improvvisate. Il campanello smart dovrebbe suonare anche in modo tradizionale. Il riscaldamento dovrebbe avere un comando chiaro.

Non sempre si arriva a questo livello di sicurezza, anche per ragioni di costi e tempo. Almeno, però, serve una piccola guida mentale per gli ospiti: cosa fanno i sensori di presenza, quali luci si accendono da sole, quali comandi vocali si possono usare. Due minuti all’arrivo, magari davanti alla porta della stanza, possono evitare chiamate notturne e tentativi a caso sugli interruttori.

Alla fine, il dispositivo più smart può essere proprio quello meno appariscente: un telecomando fisico, economico, con pochi tasti e funzioni chiare. Non chiede registrazioni, non vuole password, non cambia aspetto dopo un aggiornamento. In una smart home pensata anche per gli altri, fare un passo indietro non è una rinuncia. È buon senso.