Come aumentare la portata del Wi-Fi fino a 500 metri

Chi vuole aumentare la portata del Wi-Fi fino a 500 metri, in casa, in ufficio o in uno spazio esterno, nel 2026 può puntare su repeater Wi-Fi e sistemi Powerline. Ma conviene chiarirlo subito: non basta leggere la potenza scritta sulla confezione. A fare la differenza sono muri, impianto elettrico, frequenze usate e, soprattutto, il punto in cui vengono messi i dispositivi.

Repeater Wi-Fi: quando i 500 metri sono realistici e quando restano solo sulla carta

I repeater Wi-Fi fanno un lavoro semplice: prendono il segnale del router principale e lo rilanciano più lontano. Con più dispositivi in fila e modelli adatti, in teoria si può arrivare anche a 500 metri di copertura Wi-Fi. In pratica, però, quella distanza ha senso solo in condizioni molto favorevoli: spazi aperti, pochi ostacoli, visuale quasi libera tra un punto e l’altro. Dentro casa, in un condominio o in un ufficio con pareti spesse, solai, tubazioni e mobili, il segnale perde forza molto prima.

Il nodo vero è dove si mette il repeater. Un tecnico di rete direbbe una cosa semplice: non va piazzato “dove il Wi-Fi non arriva”, ma a metà strada, dove il segnale è ancora buono. Sembra poco, invece cambia tutto. Se riceve male, ritrasmette male. Per questo spesso bisogna fare qualche prova: una presa in corridoio, poi una vicino alle scale, magari una più in alto, lontana da elettrodomestici e quadri elettrici. Per giardini, cortili o piccoli magazzini ci sono anche repeater outdoor, protetti da polvere e acqua, con certificazioni come IP67. Anche in quel caso, però, la promessa dei 500 metri va presa con prudenza.

Dual band, crossband e 2,4 GHz: le scelte che pesano davvero

Per coprire spazi più ampi conviene scegliere dispositivi dual band, capaci di lavorare sia sulla banda 2,4 GHz sia sulla 5 GHz. La prima è meno veloce, ma di solito arriva più lontano e supera meglio alcuni ostacoli. La seconda è più rapida, però soffre di più la distanza e i muri. In una stanza vicina al router il 5 GHz può essere la scelta migliore. In fondo al giardino, spesso, no.

Alcuni modelli hanno anche il crossband repeating, una funzione che aiuta il repeater a gestire meglio il collegamento con il router e quello con i dispositivi connessi. Detto in modo semplice: può usare una banda per ricevere e l’altra per trasmettere, riducendo rallentamenti e perdite di prestazioni. Non fa miracoli, ma può dare una mano. Soprattutto quando alla rete sono collegati computer per lo smart working, televisori in streaming e smartphone tutti insieme. Se l’obiettivo principale è la distanza, la banda 2,4 GHz resta spesso la più utile: meno velocità, sì, ma più tenuta sui tratti lunghi.

Powerline in casa e all’aperto: costi, impianto elettrico e consumi da non ignorare

Quando ci sono più piani, muri portanti o stanze molto lontane, un’alternativa è il Powerline con Wi-Fi integrato. Il sistema usa l’impianto elettrico domestico per portare i dati: un adattatore si collega al router e alla presa, l’altro si inserisce nella zona da coprire e crea lì una nuova rete wireless. In molte abitazioni è una soluzione pratica, perché i muri non bloccano direttamente il segnale come succede con il Wi-Fi tradizionale.

Anche il Powerline, però, ha i suoi limiti. Gli standard più diffusi parlano di distanze teoriche fino a circa 300 metri lungo i cavi elettrici, ma il risultato reale dipende dalla qualità dell’impianto, dalla lunghezza delle linee, dalla presenza di fasi diverse e dai disturbi creati da dimmer, alimentatori o multiprese. “Se lo metto su una ciabatta funziona lo stesso?”, chiedono spesso gli utenti. Di solito no: meglio una presa a muro. Per l’esterno esistono modelli protetti, ma il funzionamento resta legato alla rete elettrica dell’edificio o della proprietà.

Poi c’è il tema dei costi. Un kit iniziale con due adattatori Powerline può costare, in base a marca e standard, da circa 30 a 150 euro. Va considerato anche il consumo continuo: molti modelli assorbono tra 2 e 5 watt quando sono in funzione, meno in standby. In bolletta possono essere pochi euro l’anno per adattatore, ma se i dispositivi aumentano la cifra sale. Non è un ostacolo insormontabile. È solo un dato da mettere in conto prima di pensare a una rete Wi-Fi davvero estesa.