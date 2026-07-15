Come aumentare la portata del Wi-Fi fino a 500 metri

Raffaele Moauro
Pubblicato il 15 lug 2026
Come aumentare la portata del Wi-Fi fino a 500 metri

Chi vuole aumentare la portata del Wi-Fi fino a 500 metri, in casa, in ufficio o in uno spazio esterno, nel 2026 può puntare su repeater Wi-Fi e sistemi Powerline. Ma conviene chiarirlo subito: non basta leggere la potenza scritta sulla confezione. A fare la differenza sono muri, impianto elettrico, frequenze usate e, soprattutto, il punto in cui vengono messi i dispositivi.

Repeater Wi-Fi: quando i 500 metri sono realistici e quando restano solo sulla carta

I repeater Wi-Fi fanno un lavoro semplice: prendono il segnale del router principale e lo rilanciano più lontano. Con più dispositivi in fila e modelli adatti, in teoria si può arrivare anche a 500 metri di copertura Wi-Fi. In pratica, però, quella distanza ha senso solo in condizioni molto favorevoli: spazi aperti, pochi ostacoli, visuale quasi libera tra un punto e l’altro. Dentro casa, in un condominio o in un ufficio con pareti spesse, solai, tubazioni e mobili, il segnale perde forza molto prima.

Il nodo vero è dove si mette il repeater. Un tecnico di rete direbbe una cosa semplice: non va piazzato “dove il Wi-Fi non arriva”, ma a metà strada, dove il segnale è ancora buono. Sembra poco, invece cambia tutto. Se riceve male, ritrasmette male. Per questo spesso bisogna fare qualche prova: una presa in corridoio, poi una vicino alle scale, magari una più in alto, lontana da elettrodomestici e quadri elettrici. Per giardini, cortili o piccoli magazzini ci sono anche repeater outdoor, protetti da polvere e acqua, con certificazioni come IP67. Anche in quel caso, però, la promessa dei 500 metri va presa con prudenza.

Ripetitore Wi‑Fi bianco inserito in una presa a muro in un corridoio, con porta finestra aperta verso il giardino

Un ripetitore Wi‑Fi in presa aiuta ad estendere la copertura di rete dalle stanze interne fino agli spazi esterni.

Dual band, crossband e 2,4 GHz: le scelte che pesano davvero

Per coprire spazi più ampi conviene scegliere dispositivi dual band, capaci di lavorare sia sulla banda 2,4 GHz sia sulla 5 GHz. La prima è meno veloce, ma di solito arriva più lontano e supera meglio alcuni ostacoli. La seconda è più rapida, però soffre di più la distanza e i muri. In una stanza vicina al router il 5 GHz può essere la scelta migliore. In fondo al giardino, spesso, no.

Alcuni modelli hanno anche il crossband repeating, una funzione che aiuta il repeater a gestire meglio il collegamento con il router e quello con i dispositivi connessi. Detto in modo semplice: può usare una banda per ricevere e l’altra per trasmettere, riducendo rallentamenti e perdite di prestazioni. Non fa miracoli, ma può dare una mano. Soprattutto quando alla rete sono collegati computer per lo smart working, televisori in streaming e smartphone tutti insieme. Se l’obiettivo principale è la distanza, la banda 2,4 GHz resta spesso la più utile: meno velocità, sì, ma più tenuta sui tratti lunghi.

Powerline in casa e all’aperto: costi, impianto elettrico e consumi da non ignorare

Quando ci sono più piani, muri portanti o stanze molto lontane, un’alternativa è il Powerline con Wi-Fi integrato. Il sistema usa l’impianto elettrico domestico per portare i dati: un adattatore si collega al router e alla presa, l’altro si inserisce nella zona da coprire e crea lì una nuova rete wireless. In molte abitazioni è una soluzione pratica, perché i muri non bloccano direttamente il segnale come succede con il Wi-Fi tradizionale.

Anche il Powerline, però, ha i suoi limiti. Gli standard più diffusi parlano di distanze teoriche fino a circa 300 metri lungo i cavi elettrici, ma il risultato reale dipende dalla qualità dell’impianto, dalla lunghezza delle linee, dalla presenza di fasi diverse e dai disturbi creati da dimmer, alimentatori o multiprese. “Se lo metto su una ciabatta funziona lo stesso?”, chiedono spesso gli utenti. Di solito no: meglio una presa a muro. Per l’esterno esistono modelli protetti, ma il funzionamento resta legato alla rete elettrica dell’edificio o della proprietà.

Poi c’è il tema dei costi. Un kit iniziale con due adattatori Powerline può costare, in base a marca e standard, da circa 30 a 150 euro. Va considerato anche il consumo continuo: molti modelli assorbono tra 2 e 5 watt quando sono in funzione, meno in standby. In bolletta possono essere pochi euro l’anno per adattatore, ma se i dispositivi aumentano la cifra sale. Non è un ostacolo insormontabile. È solo un dato da mettere in conto prima di pensare a una rete Wi-Fi davvero estesa.

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