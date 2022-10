Caricabatterie wireless da 15W in OFFERTA a poco più di 10€

Senza alcun dubbio, un caricabatterie wireless è più comodo e immediato rispetto ad uno “cablato”. Lo piazzi un po’ dove ti pare, sulla scrivania o sul comodino e poi non devi fare altro che appoggiarci sopra lo smartphone. Se anche tu cerchi questo tipo di comodità, ti segnalo che la proposta di INIU da 15W è attualmente in offerta a 13,99 euro. Ricorda però di spuntare la casella del coupon prima di aggiungere il prodotto al carrello.

Il caricabatterie wireless da 15W di INIU è compatibile con tutti gli smartphone con supporto allo standard Qi, quindi anche gli ultimi iPhone 14 e iPhone 14 Pro. Interessante il fatto che ti permetta di posizionare il device sia in verticale che in orizzontale, così non avrai alcun problema di allineamento con le bobine necessaria al funzionamento della ricarica a induzione.

Dal punto di vista estetico, questo gadget è ben fatto e gradevole alla vista. Utile l’indicatore a LED che informa l’utente sullo stato di ricarica e che si adatta alle ore del giorno. Di notte, ad esempio, diventa meno luminoso, in modo da non disturbare il sonno.

All’interno della confezione è incluso anche il cavo da USB-A a USB-C necessario per l’alimentazione del caricabatterie.

📢 Ti ricordo che per ottenere uno sconto di 3 euro (oltre a quello del 15% già applicato) devi spuntare il box del Coupon. Fallo prima di aggiungere il bundle con due caricabatterie wireless al carrello.